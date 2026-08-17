Un siglo y dos décadas unidos por la verdad

Una chispa de la historia

Mirar hacia atrás permite reconocer que la trayectoria de la Iglesia Metodista en Panamá ha sido un camino largo y desafiante. Entre etapas de transición, autonomía e incertidumbre, su crecimiento ha sido posible gracias al esfuerzo de misioneros, pastores y laicos que lo dejaron todo para sembrar una visión que perdura hasta hoy.

Rev. Flor de Alonzo, Prof. Oralia Montero, Licda. Elisa Batista, Licda. Lina Sánchez, Licda. Edilma González, Licda. Solangel Serrano, Licda Iris de London

La historia de esta obra está íntimamente ligada a la identidad nacional. Apenas tres años después de la separación de Panamá de Colombia, en 1904, legó al país el Reverendo Thomas Wood. Aunque contratado por el gobierno estadounidense durante la construcción del Canal, Wood no se limitó a la Zona del Canal y dedicó dos años a recorrer el Istmo predicando al pueblo panameño. Fue él quien identificó en El Malecón el sitio ideal para erigir un templo y un colegio.

En 1906, el Reverendo John Elkins logró la aprobación para iniciar la edificación. Paralelamente, la educadora colombiana Clara Rosa Peña comenzó a impartir clases voluntarias y realizar los primeros cultos en la Avenida B con Cale 16. Para 1908, la obra se trasladó a las nuevas instalaciones de El Malecón, dando origen a la primera Iglesia Metodista de Panamá y al Panamá Colege (nombre que conservó hasta 1922). La labor metodista se consolidó rápidamente en dos frentes: la atención a la población angloparlante de la Zona del Canal y la evangelización hispanohablante. Figuras clave como el Reverendo Charles Ports (legado en 1907) y Elsie Keyser (en 1911) impulsaron el proyecto educativo y la expansión misionera,.

Repasar estos orígenes no es solo un ejercicio de memoria, sino un homenaje a la templanza de quienes sentaron las bases de una comunidad profundamente unida a la historia panameña.

Pastor Luis Girón, Hno. Ivan Rovira, Pastor Fabian Rey, Licda. Adelaida Kavasilas, Prof. Gabriela Liguori, Hna. Maritza Montero, Rev. Rhett Thompson, Hna. Yajaira Ruiz, Pastor Pablo I. Morales

Celebremos los 120 del IPA

Un siglo y dos décadas son dos frases que representan un impacto en nuestra memoria. Al leerlo se escucha en nuestra mente las historias, sucesos, eventos que una Institución puede generar a lo largo de los años. Celebramos fechas en el calendario importantes, podemos celebrar también fiestas nacionales de un país. Celebrar los años cumplidos es el símbolo de perseverancia y reconocimiento de personas que han dejado huelas a lo largo de la historia.

El IPA, como el primer Colegio Particular de Panamá, forma parte de los lazos que dieron origen a esta nación y seguirá siéndolo, porque confiamos en su gente, en el valor de las personas y, sobre todo, en que Dios es nuestro guía.

Previous Prof. Gabriela Amaya, Rev. Manuel A Bernal P, Pastor Fabian Rey Capellán José Gómez, Licda. Nadja Sobenis, Prof. Carmen Saldaña, Prof. Ilcis Alonzo, Prof. Yaiselyn Bernal, Prof. Joel Labrador Manuel A. Bernal. P. y Obispo Pedro Araúz Valdés Rev. Flor de Alonzo, Prof. Oralia Montero, Licda. Elisa Batista, Licda. Lina Sánchez, Licda. Edilma González, Licda. Solangel Serrano, Licda. Iris de London Estudiantes del Conjunto Folclórico del Instituto Panamericano junto al Rev. Manuel A. Bernal P. y la Profa. Oralia Montero Licdo. Rogelio Smith en la firma del mural Estudiantes del Coro Juvenil del Instituto Panamericano Prof. Ilcis Alonzo, Rev. Manuel A. Bernal P., Prof. Carmen Saldaña, Licda. Nadja Sobenis Obispo Pablo Morales, Rev. Manuel A. Bernal P., Licdo. Rogelio Smith, Prof. Lupita Salmon, Obispo Pedro Araúz Valdés Prof. Gabriela Amaya, Rev. Manuel A Bernal P, Pastor Fabian Rey Capellán José Gómez, Licda. Nadja Sobenis, Prof. Carmen Saldaña, Prof. Ilcis Alonzo, Prof. Yaiselyn Bernal, Prof. Joel Labrador Manuel A. Bernal. P. y Obispo Pedro Araúz Valdés Rev. Flor de Alonzo, Prof. Oralia Montero, Licda. Elisa Batista, Licda. Lina Sánchez, Licda. Edilma González, Licda. Solangel Serrano, Licda. Iris de London Estudiantes del Conjunto Folclórico del Instituto Panamericano junto al Rev. Manuel A. Bernal P. y la Profa. Oralia Montero Licdo. Rogelio Smith en la firma del mural Estudiantes del Coro Juvenil del Instituto Panamericano Prof. Ilcis Alonzo, Rev. Manuel A. Bernal P., Prof. Carmen Saldaña, Licda. Nadja Sobenis Obispo Pablo Morales, Rev. Manuel A. Bernal P., Licdo. Rogelio Smith, Prof. Lupita Salmon, Obispo Pedro Araúz Valdés Prof. Gabriela Amaya, Rev. Manuel A Bernal P, Pastor Fabian Rey Next

Celebramos un momento de alegría y unidad, reconociendo el trabajo de personas que cambiaron la historia a través de sus huelas en esta Institución, respetando la gobernabilidad pactada a lo largo de los años. Mientras el mundo se lena de incertidumbre, las autoridades actuales y las personas que levaron adelante épocas de la gestión de esta institución permitieron legar a 120 años de aprendizaje y de enseñanza. No es solo una celebración, es el reconocer que los pasos grandes requieren esfuerzos grandes y que son premiados por la gracia de Dios

El talento y la trayectoria de nuestra Institución

Nuestro Dios ha hecho realidad que un colegio con 120 años de historia destaque en eventos nacionales e internacionales mediante la música y la cultura. Sus egresados han formado parte de conjuntos folclóricos, de la banda de música, coros juveniles y disciplinas deportivas. Este crecimiento integral en la educación fomenta talentos que reflejan amor por su país, preservando la cultura y las tradiciones en una era digital que avanza rápidamente. Gracias a los estudiantes que han aportado sus talentos en cada evento de esta institución, la cual es percibida como su segundo hogar: un hogar que siempre estará dispuesto a recibirlos con las puertas abiertas.

El futuro de la educación

Después de enfrentar una pandemia y situaciones sociopolíticas como la invasión de Panamá, hemos aprendido a afrontar futuros inciertos con confianza en el Señor. Queremos ser un Colegio que fomenta la educación, resiliencia, carácter y pensamiento crítico, destacándose por la unidad y los valores. Nos enfocamos en proyectos innovadores que cambien paradigmas y reflejen la verdad de Cristo. Felicidades a nuestra Institución por 120 años de Unidad y Verdad.