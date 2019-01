Abre los ojos, nos duele a todos

Arquitecta, 57 años y madre de tres hijos ya veinteañeros, Laura llegó a la conclusión de que la relación en la que se había sentido manipulada, controlada, agredida, ignorada, y de la que había conseguido salir unos años antes, había sido de maltrato. “Yo tenía la idea de que solo había maltrato si había agresión física”, dice, y solo vio su historia asociada a la violencia machista cuando, poco después de separarse de su ex, acudió a la policía a denunciar que él había cambiado la cerradura del despacho de arquitectura que los dos compartían y no podía entrar. Entonces, los agentes la derivaron al juzgado de violencia sobre la mujer.

Violencia de género es todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o, con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona objeto de violencia.

Este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en las víctimas. A nivel físico, pueden producirse lesiones serias que pueden llevar a la incapacitación, al coma o incluso a la muerte. A nivel psicológico, es frecuente que las personas que sufren violencia de género no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de posibles repercusiones para ellas o sus seres queridos, la presencia de incredulidad o la creencia de que no van a ser apoyadas.

Tampoco es infrecuente que las víctimas se sientan culpables o responsables de la situación o que teman producir dolor en otras personas (por ejemplo, ante la presencia de hijos). Incluso, según el tipo de educación recibida o el tiempo que la víctima haya podido ser manipulada, se puede llegar a pensar que se trata de una conducta normal y/o que se sientan merecedoras de esta.

“Muchas mujeres me cuentan que les preguntan: ‘¿cómo te ha podido pasar a ti con lo lista, con lo fuerte que eres? Y las mismas mujeres también acaban cuestionándoselo. La violencia machista está en toda la sociedad, pero sigue siendo un estigma el haberla vivido”.

La violencia machista o de género puede afectar a las mujeres sin distinción del nivel de ingresos económicos o de educación y sacude la dignidad por igual, con independencia del origen social o el barrio de residencia.

¿Qué hacer ante la violencia de género? Debes saber que no estás sola/o. No eres el o la culpable. Busca ayuda con amistades, organizaciones, instituciones policiales y denuncia tu caso. No dudes en interponer órdenes de protección de alejamiento o de protección laboral, según sea el caso, y recomenzar una nueva vida.

¡Todos podemos ayudarte!

La autora es médico especialista en Medicina General Integral y en Cirugía General.