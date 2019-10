Aniversario de la Universidad de Panamá

El mes de octubre de 1929 fue un mes negro para la Bolsa de Valores de Nueva York. La caída del Dow Jones fue un acontecimiento aislado para los panameños; prácticamente nadie se imaginaba que estábamos en el preludio de una depresión mundial. El año 1932 fue un año electoral, el pueblo panameño supo elegir, no a un presidente sino a un mandatario; las limitaciones económicas obligaron a la suspensión de las garantías individuales, motivadas por los lanzamientos que fueron objetos los desocupados. La tasa de desempleo era altísima; el Banco Nacional se encontraba en un estado de insolvencia. Los salarios a los funcionarios no se pagaban puntualmente. El presidente de la República reestructuró la Contraloría General de la República, el presupuesto del Estado fue reducido, se emitieron pagarés para cancelar las deudas flotantes a los proveedores, fue creado el Fondo del Obrero y del Agricultor. Al devaluarse el dólar, en 1934, el doctor Harmodio Arias devuelvió el cheque de pago de la anualidad del Canal recalcando que el pago de la anualidad, según el convenio monetario, es dólar oro y no en dólares devaluados. Se creó la Caja de Ahorros.

El 7 de octubre de 1935, se fundó la Universidad Nacional de Panamá; mediante decreto número 29 de mayo de 1935, se estableció la dualidad de funciones al doctor Octavio Méndez Pereira, rector del Instituto Nacional y de la Universidad. El pago de la matrícula se fijó en B/.5.00. El día de la inauguración de la Universidad Nacional fue decretado como fiesta nacional. La madrina de nuestra primera casa de estudios superiores fue la Universidad San Marco del Perú. El superávit existente del presupuesto fue utilizado para la contratación de profesores tanto panameños como extranjeros.

Al hacer uso de la palabra en el acto de inauguración, el doctor Méndez Pereira recalcó: “Le ha tocado, pues, al Gobierno Nacional del doctor Harmodio Arias, en esta época de crisis de todo género, el honor y la gloria de fundar, si no aquella soñada universidad internacional, que antes había revestido el rector Dexter para los ciudadanos de una patria grande sin fronteras, al menos esta modesta Universidad Nacional que ofrece a todos los panameños igualdad de oportunidad en la cultura superior”. Desde un principio la Universidad de Panamá fue popular, estudiaba toda la población del país sin distinguir las clases sociales a la que pertenecían.

Históricamente es la primera universidad del país, pero, ¿será la primera por excelencia? Nuestras actuales autoridades estarán a la altura de los doctores Méndez Pereira, De la Guardia y Lombardo.

Se requiere de unas autoridades que estén constantemente a la vanguardia de los cambios científicos, tecnológicos, políticos, económicos, culturares y deportivos de la región. ¿Cuándo lo lograrán? Hemos aprovechado las ventajas que ofrecen todos los convenios firmados por la universidad.

Debemos de seguir las palabras pronunciadas por el doctor Harmodio Arias, antes de tomar posesión como mandatario: “Los efectos desastrosos que sufre el mundo no pueden ir más allá de donde han ido. Para Panamá de consiguiente, deben de venir mejores días”.

