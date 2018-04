Apoyemos a las mujeres innovadoras

Cada 26 de abril celebramos e l Día mundial de la propiedad intelectual para resaltar la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual -patentes, marcas, diseños industriales, derecho de autor- en el fomento de la innovación y la creatividad.

La campaña de este año, según nos indica la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI (WIPO, por sus siglas en inglés) celebra el talento, el ingenio, la curiosidad y el valor de las mujeres, que impulsan el cambio en nuestro mundo y plasman nuestro futuro común.

La conmemoración del Día mundial de la propiedad intelectual se constituye cada año en una oportunidad para poner de relieve la manera en que el sistema de propiedad intelectual (PI) puede apoyar a todas las personas, y en este año en particular a las mujeres creativas e innovadoras, en su empeño por llevar sus extraordinarias ideas al mercado.

En el ámbito internacional, las estadísticas disponibles muestran que el nivel de participación de las mujeres en la innovación y la creatividad está muy lejos de la paridad, un ejemplo de ello se muestra en el sistema de patentes y el uso del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), toda vez que en 1995, solamente el 17% de las solicitudes internacionales de patente presentadas en virtud de ese sistema, incluía a una mujer como inventora. Desde entonces este número ha venido en aumento.

Los últimos datos de la OMPI apuntan a que el 30.5% de las solicitudes internacionales de patente presentadas, incluyen al menos a una mujer inventora.

Si bien esas son las estadísticas internacionales, no es de extrañar que la realidad nacional no escapa a esa misma situación. En nuestras jornadas de capacitación, la participación de la mujer panameña es considerablemente mayor a la participación de hombres, en un 70% mujeres y 30% hombres. Lo que nos puede llevar a concluir que el número de mujeres innovadoras es mayor que el de hombres; sin embargo, estas no acuden al sistema de propiedad intelectual como medio de protección.

Igualmente, el número de mujeres que se acerca al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en busca de información para registrar una marca es considerablemente superior. Por esta razón, en el MICI trabajamos intensamente en enaltecer la labor de la mujer creativa y es por ello que hemos desarrollado diversas iniciativas focalizadas en fomentar el protagonismo de las mujeres mediante la celebración de concursos de diseño y confección de vestidos tradicionales, concursos de molas, así como talleres de capacitación sobre innovación con diseños tradicionales.

Como todos los años, el MICI, a través de sus direcciones de Registro de la Propiedad Intelectual y de Derecho de Autor, se suma a la celebración global de esta fecha, para lo que propiciaremos un espacio en el que mujeres panameñas compartirán sus experiencias en la propiedad intelectual, desde todos los puntos de vista: la mujer como innovadora, las mujeres panameñas en la gestión de la propiedad intelectual; las mujeres en la ciencia y la innovación; el aporte a la cultura y a la economía, a través de la creación de obras y/o producciones; retos y tendencias contra la falsificación y, el liderazgo de las mujeres panameñas en el respeto al derecho de autor.

El autor es director general del Registro de la Propiedad Industrial