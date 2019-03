Calidad de educación, un compromiso

Muchos niños motivados con su primer día a clases, docentes con mucho ánimo y entusiasmo por enseñar y con su planificación muy bien preparada, directores con esa voluntad de poder llevar a cabo las metas propuestas junto con su equipo de trabajo.

El Ministerio de Educación, listo para dar inicio a otro programa de calidad de educación; dueños de colegios privados ya han cambiado y mejorado la fachada de sus colegios, pero me pregunto: ¿Qué es la calidad de educación?, ¿es acaso la fachada de un colegio?, ¿es la nueva pintura?, ¿son las sillas más novedosas?, ¿serán los tableros de último modelo?, ¿serán las clases de robótica?, ¿será el enseñar el método Singapur?

En este sentido, ¿en qué consiste una educación de calidad?, ¿por qué es importante?

Hagamos un alto y reflexionemos. La educación de los niños y niñas busca formar adultos competentes, que sepan desenvolverse en el mundo que les rodea, no se trata solo de que aprendan habilidades como las matemáticas o la física, se trata de que aprendan valores humanos que les permitan ser personas capaces de desarrollar su inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, personas que aprendan a trabajar en equipo y a convivir con los demás, pero para que esto suceda, todos los involucrados en el ámbito educativo debemos trabajar en la misma frecuencia.

Uno de los errores que nuestro país ha cometido en los últimos años y que ha contribuido a no alcanzar una educación de calidad, ha sido el querer copiar modelos educativos de otros países, de los cuales no hemos visto resultados positivos. Esto no debe continuar, ya que las características, cultura, costumbres, niños, jóvenes y situaciones de cada población son diferentes.

Otro problema es el cambio de gobierno, no hay continuidad de los proyectos que se inician, esto da como origen que hayan más fallas en el sistema, pues aún los docentes no han digerido bien lo que están utilizando, cuando ya se están modificando y cambiando otros programas o proyectos.

Para poder lograr lo antes mencionado, se necesita un cambio de mentalidad en los padres de familia, dueños de los colegios particulares, directores, Ministerio de Educación, nosotros los docentes, ya que somos elementos clave en el proceso educativo. Debemos demostrar que somos capaces de conservar lo bueno y combinarlo con las innovaciones o aportaciones que surjan, cambiando lo ya obsoleto en nuestra práctica educativa.

¿Cómo pretender una educación de calidad si mi práctica sigue siendo la misma de siempre?

Para lograr dicha calidad de educación, debemos trabajar en equipo, pero primero cada uno hacer el cambio que sabe que debe hacer, sin estar criticando ni juzgando a nadie.

Trabajemos nuestro ser para ser mejor persona y formar mejores personas.

Un docente competente es un docente que trabaja todos los días dentro de sí mismo los cuatro pilares fundamentales de la educación: saber conocer, saber ser, saber hacer y saber aprender a convivir con los demás.

Saber conocer: domina la materia que imparte, está en mejora continua, lee todo tipo de textos. Saber ser: respetuoso con sus alumnos, padres de familia, compañeros de trabajo, director y más. Controla sus emociones, sentimientos y pensamientos, sabe trabajar en equipo, es un docente de vocación, respetuoso, responsable, puntual. Saber hacer: pone en práctica todo lo aprendido en talleres, licenciaturas, cursos, seminarios, utiliza estrategias de enseñanza diferentes, facilita el aprendizaje a sus alumnos, es innovador. Saber aprender a convivir con los demás: aceptar a cada niño, a cada padre de familia, a cada compañero de trabajo como una oportunidad para poder mejorar en muchas actitudes de su forma de ser, reforzar los valores consigo mismo y con los estudiantes.

Todas estas características y aún más se obtienen si hay un compromiso, respeto y amor a la profesión docente, solo así se lograría una educación de calidad.

La calidad no es algo terminado, sino más bien perfectible. Alcanzar la calidad de la educación depende del compromiso de cada uno de los involucrados en ella (docentes, alumnos, padres de familia, dependencias, autoridades), y se manifiesta en una calidad como forma de vida, en la que cada integrante será capaz de resolver y enfrentar los diferentes escenarios de su existencia. De esta manera la educación no solo contribuiría a la trasmisión de conocimientos, sino también a la formación de profesionales al servicio para satisfacer las necesidades de la sociedad.

La autora es directora de la Escuela de Formación Docente