El Chagres y el ganado

El río Chagres, pieza clave para construir el Canal en la década de 1900 por Estados Unidos y proveedor del 40% del agua para el funcionamiento de este y 80% para el consumo humano a 2 millones de habitantes de Panamá, La Chorrera, Arraiján y Colón. En el quinquenio 2013-2017, su caudal histórico se ha disminuido en 20%; de 189 metros cúbicos por segundo está en 143 m3/, según lo expresado por el gerente encargado de la División de Aguas del Canal, Johnny Cuevas. La recomendación: mantener la cobertura boscosa existente, a cualquier costo, que representa el 50%, y reforestar todo lo que se pueda de su cuenca hidrográfica. Agrego yo : buscar fuentes alternas para no usar agua del Gatún y el Alajuela para consumo humano, equivalente a agua utilizada por ocho tránsitos diarios en el Canal tradicional y casi 3 mil anuales (lo proyectado por la ACP para consumirse en 2025 se alcanzó en 2012, dicho por su administrador). El principal aporte nacional al funcionamiento del Canal tradicional y ampliado es el agua dulce.

La Anagan (Asociación Nacional de Ganaderos) manifestó semanas atrás en Divisa (el “muro de los lamentos” ) y en Las Margaritas de Chepo, los ganaderos y arroceros de Alto Bayano y Darién, que cultivan el 45% del arroz nacional y aportaron el 87% de las 326 mil reses (hembras y machos) sacrificadas para el consumo nacional y en 2017. Cuando hombres con gran vocación de trabajo, paciencia y respeto, como los azuerenses ,emprenden una protesta como estas, es por algo; lo que más les dolió: nadie del Gobierno los escuchó. Se oponen a que empresas que no compren ganado o leche nacional, Aupsa les permita importar. Desean se cumpla con el TPC con Estados Unidos, que desde 2011 existe una cuota de 60 mil toneladas anuales de carne bovina para ese mercado y aún no se ha podido despachar ni una libra por las “trabas” que ponen. Se deben adecuar laboratorios de residuos tóxicos y normas legales. Falta partida presupuestaria al Mida de $675 mil, de un presupuesto nacional de $23 mil millones. He nuestra: ¡desigualdad socioeconómica!

El autor es exministro del MIDA y exlegislador de la República.