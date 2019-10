Las Comunicaciones Alternativas y los municipios

Con el advenimiento de la internet, las comunicaciones alternativas ocupan un lugar relevante, a tal punto, que los principales medios de comunicación, tienen versiones digitales, igual sucede con las estaciones de radio y televisión, que han visto en esta opción la forma de llegar a los entornos virtuales.

Las organizaciones han dado un paso adelante en este tema y tienen sus páginas web, que además de dar a conocer las características de las mismas, han servido para acercarse a sus usuarios y poder brindarles servicios, hoy, por ejemplo, desde la comodidad de nuestras casas podemos pagar nuestras cuentas, impuestos y otros servicios, que evitan que tengamos que desplazarnos para cumplir con esos compromisos, que nos ahorran tiempo y dinero.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ha realizado un esfuerzo para que los municipios del país tengan una página web, donde podamos conocer los aspectos institucionales de cada distrito, como sus tradiciones y costumbres, los puntos de interés y una sección que está orientada a la prestación de servicios.

Sentimos pena ajena, cuando vemos estas páginas web, están totalmente desfasadas, no son dinámicas, ni están actualizadas. En los aspectos institucionales, deja mucho que decir, los organigramas no están desarrollados de acuerdo a las técnicas que regulan esta materia y la parte que está diseñada para prestar servicios a los usuarios, no está implementada. Cuando se abordan a los alcaldes, tratan de insinuar que esto es una responsabilidad de la Autoridad para la Innovación Gubernamental

En nuestro concepto, para que esto funcione, tienen que existir interlocutores válidos entre los involucrados en este tema y no dudamos qué de parte de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, exista la capacidad técnica para que las páginas web cumplan con su cometido, pero si los alcaldes no tienen la cultura informática para liderizar esta actividad, este medio de información se mantendrá tal cual como está y a medida que pasa el tiempo, queda aún más desfasado.

Debemos entender que la informática fundamentalmente hace dos cosas: ordenar, por eso en Europa le llaman al computador, “Ordenador”, y la otra es realizar el trabajo repetitivo y de volumen, para que el hombre desplace sus capacidades a las funciones analíticas y de evaluación.

Si logramos optimizar el uso de las computadoras, que en la mayoría de las oficinas públicas se utilizan para escribir textos y si usamos una plataforma tecnológica para mantener una relación con los usuarios, mejoraríamos la eficiencia de los municipios, acudirían menos gente a solicitar servicios, pero quizás lo más importante, es una ventana para que el mundo conozca lo que somos en Panamá,

Aspiramos que ese impulso inicial que se dio para que los municipios contasen con una página web, continúe, ya que de lo contrario la inversión realizada con los impuestos de todos los panameños se perdería.

El autor es docente universitario