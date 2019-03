Comunistas, capitalistas y ratas

El primer circuito comercial globalizado (3200 AC) de nuestra civilización fue a todas luces de una magnificencia singular. Sirios, egipcios, minoicos, babilonios, cretenses, fenicios comerciaron de todo, hasta su destrucción, casi al finalizar la Edad de Bronce. También mataron y pelearon por el poder al mejor estilo del socialista latinoamericano, y comerciaron al mejor estilo del capitalista europeo. Ese es el origen del hombre. Poder y dinero. No eran fascistas o demócratas, y aún no se inventaban los directorios de socios fundadores.

En la tercera guerra púnica, al grito de Carthago delenda est!, Escipion Emilianus (no confundirlo con el Africano), no solo destruye Cartago, sino que vende a sus sobrevivientes como esclavos, y quema hasta su último rincón. Un genocidio brutal. Todo es arrasado metódicamente. Una civilización deja de existir y, tal cual preconizaban los romanos, fue hecho por la gloria de Roma (bromita del senado democrático). Solo me pregunto, ¿fueron los romanos asesinos imperialistas o capitalistas perversos?

A Mao y Stalin, genocidas famosos, se les etiqueta de comunistas, mientras que a Hitler y Pinochet de fascistas. Quizás los muertos aún no entiendan la ironía… pero si quitamos las etiquetas y distintivos, entenderemos que son solo asesinos, y punto. Entonces quizás podamos ver el sarcasmo y el ingenio de las ratas. Es solo historia; no la juzgo, pero, ¿podremos aprender de estas acciones y entender su propósito? Me pregunto si Genghis Khan, el genocida más famoso de su tiempo, fue un asesino ñángara o un guerrero neoliberal. Total, fundó la Pax mongólica, y el comercio floreció como nunca. ¿Cuál fue su partido político? Creo que lo que les importaba era el poder y el dinero.

En 1914, 81 millones de rusos fueron objeto de abusos por parte de 3 millones de nobles rusos. En Panamá, 5 mil políticos profesionales controlan a casi 4 millones de panameños, congos que trabajan para ellos. Siempre ha sido así, pero no aprendemos las lecciones. Quizás aún no entendemos que un partido político nos divide y nos humilla, no por ser partido, sino por los ladrones que lo componen. La historia de la humanidad tiene componentes constantes. Una permanente comedia de hombres buscando el poder, al costo de lo que sea. Maduro y Chello, dizque de izquierda. Mussolini y Martinelli, dizque de derecha. La ignorancia del congo es abismal.

En el camino hemos conquistado las pestes, el hambre y las enfermedades. Pero aún no entendemos que el mismo asesino y vividor que quería pertenecer al senado, o general hace mil años, aún por las mismas razones quiere ser hoy día presidente. Y que hoy no extermina al resto porque hay un celular que les toma fotos, y luego se las manda por internet a su madre. Pero es la misma rata de siempre. Es el mismo hombre de antaño, buscando con toda su alma el poder para enriquecerse.

Hoy día las ratas se disfrazan de lo que sea. Un Halloween permanente. Solo gastan, roban y viajan. No son ni PRD ni arnulfistas ni nada. Son solo grupos o tribus con vocación ociosa de enriquecerse y obtener el poder a toda costa. La rata comunista es de cañería, y se niega a desaparecer, aun después de casi llevarnos al exterminio del mundo. ¿Qué significa ser Molirena (bailaores) o CD (socios de Odebrecht)? ¿Cuál es el ideal hoy de un PRD (el pueblo al poder)? ¿En qué creen Maduro y Varela?

Hay también ratas escondidas en el aire acondicionado, conspirando por negociados. Usan corbata, pero deducen que hacen bien al robarte porque son de derecha. ¿Izquierdistas, arnulfistas? Creo que son el mismo animal. La historia enseña que siempre han existido, que nunca nos han dejado. Que siempre nos han engañado. Creo que no son comunistas o capitalistas; creo que son ratas. En 1991, de un plumazo cuatro gatos firman el final de la Unión Soviética (tratado de Belavezha). Y abracadabra, 300 millones de congos se transforman en capitalistas. Esto, claro está, fue hecho para el bienestar del pueblo. 30 millones de muertos rusos no entendieron la broma. Y aún no creo que el FAD la entienda tampoco.

El autor es práctico del Canal de Panamá