Conflictividad social en Colón

El 23 de marzo 2013, el New York Times publicó un reportaje del periodista Randal C. Archibold, acerca de la volatilidad social de Colón, haciéndose eco de las protestas de octubre de 2012 en contra del entonces presidente, Ricardo Martinelli. El reportaje enmarcó la paradoja de Colón como “la historia de dos ciudades”.

En un extremo del Canal, la capital del país brilla con nuevos rascacielos, un Metro, el primero en América Central, nuevos centros comerciales y restaurantes llenos de clientes, en una ciudad en camino de convertirse en un mini-Dubái del Pacífico. A 80 kilómetros de distancia, Colón se corroe con edificios colapsados, aguas residuales corriendo por los callejones, acueductos improvisados, desempleo, delincuencia, crimen, pandillerismo, violencia, desesperación y frustración social.

A principios de 1900, durante la construcción del Canal de Panamá, Colón floreció con teatros, clubes, restaurantes y bulevares. Pero conforme la ciudad de Panamá creció y se modernizó después de la Segunda Guerra Mundial, el brillo se desvaneció en Colón. La reducción y eventual cierre de las bases militares estadounidenses en la transferencia del Canal a Panamá en 1999 aceleraron su espiral descendente. Con el aumento de la delincuencia y la pobreza, la clase media se mudó a los suburbios, a la ciudad de Panamá y al extranjero.

Las lamentables protestas son un síntoma visible de la histórica y sistemática exclusión productiva del pueblo colonense, particularmente de su población joven, creando condiciones para la criminalidad, violencia y pandillerismo que han azotado a la provincia.

Entre agosto de 2004 y agosto de 2017 la economía agregó 575 mil 144 empleos estables a nivel nacional, de los cuales y a pesar de importantes inversiones, solo 28 mil 512 (5%) se crearon en Colón (1 de cada 20 empleos generados en el país), ninguno de ellos para jóvenes menores de 30 años, quienes de hecho perdieron 739 espacios laborales.

70% de la fuerza laboral colonense tiene 12 o menos años de escolaridad. Sin embargo, una deserción escolar en educación premedia y media del 56%, y 95% de los graduandos humildes incursionando prematuramente a un mercado laboral para el cual no está preparado, representan importantes barreras que dificultan el ascenso laboral y la movilidad social en Colón. De igual manera, crean el caldo de cultivo para que hoy uno de cada tres colonenses en edad productiva no trabaje ni estudie, con un porcentaje aún mayor en comunidades aledañas a la ciudad de Colón, y representa el principal obstáculo para la generación de empleo inclusivo y sostenible en la provincia.

La estrategia del Gobierno de focalizar recursos en Colón, a través del Proyecto de Renovación Urbana y otras iniciativas, fue necesaria y acertada. Igual puede afirmarse de las importantes inversiones privadas en la provincia. No obstante, la inversión por sí sola no ha generado inclusión productiva en Colón en los últimos 14 años. La mera asignación de recursos, ayudas e infraestructura, sin la implementación de procesos complementarios orientados a crear autonomía y empoderamiento económico, solo acentuará la dependencia de sus beneficiarios de la asistencia estatal y privada en un futuro. El colonense no quiere “caridad”, quiere dignidad.

Se hace urgente articular una agenda de inclusión productiva en Colón, orientada a crear independencia financiera a través de la educación, como columna vertebral de las estrategias de relación con los actores sociales en la provincia de Colón, así como el necesario balance entre asistencialismo e inversión social, desde una perspectiva público-privada (no de ningún gobierno por sí solo), en el espíritu de la reflexión del expresidente norteamericano Ronald Reagan… “El mejor programa social del mundo es un empleo”.

El autor es asesor empresarial