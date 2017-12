‘Creados a su imagen y semejanza’

Hace 80 mil años, una especie evolucionada comenzó a caminar por la tierra. Se la llamó Homo sapiens, para diferenciarla de otras especies, pero resultó la más destructiva de nuestro planeta. Irónicamente, es también la más inteligente. La palabra “humano”, como se le identifica, no es otra cosa que la definición de un animal que pertenece al género Homo. De acuerdo a nuestra religión cristiana fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esta enseñanza ha dañado básicamente nuestras relaciones como humanos. Pensamos en religión primero, después en el partido político o país. Y luego somos humanos. En nuestra ignorancia creemos ser los “únicos” hijos de Dios. Y es aquí donde comienzan los problemas.

Cargamos a cuesta una cruz, una estrella de David o una media luna, impuesta artificialmente por nuestro entorno. Un cuento de hadas y de templos es mejor que una historia de ancestros asesinos. Fuimos hechos por Dios a su imagen y luego depositados en la tierra a través del guapo Adán y la traidora Eva.

La evidencia de la evolución es innegable. El NY Times acaba de publicar un artículo en tiempo real de la evolución de una nueva especie de pinzón en Isla de Pascua. O sea, hemos vivido la teoría evolutiva en nuestro tiempo; algo increíble. Adiós teoría darwiniana, bienvenida la prueba. Debido a que nos gusta la grandiosidad, hemos escogido para nuestros parientes nombres como Homo neanderthalensis, Homo rudolfensis, Homo erectus, homo florensiesis y otra media docena más. Todos del mismo género. La evolución es algo berraquísimo, es tan excepcional que es lo divino, lo sagrado. Particularmente allí es donde veo a Dios.

El sapiens, debido a la evolución, dio un salto cognitivo y aprendió rápidamente a comunicarse de manera compleja, a la ganadería, agricultura y a asesinar. Nuestro cerebro nos dio ese espacio que existe entre poder ir a la luna, o poder matar a un león desde lejos. La evolución de nuestra especie ocurrió, igual que hace unas semanas en Galápagos.

La gran pregunta es, ¿por qué las religiones con su poder de convocatoria no se ponen de acuerdo, y enseñan ciencia al igual como enseñan dogma de hace milenios. Cristo y Mahoma y Moisés son la prueba religiosa más fuerte que existe de la evolución.

Concluido el proyecto del genoma humano el 14 de abril de 2003, las religiones enmudecieron, el estudio abarcó toda la tierra (3 mil genes albergados en 23 cromosomas), uno de los proyectos más audaces jamás concebidos. Pudimos observar en detalle nuestro genoma ancestral. El resultado fue un día de euforia para el sapiens; por fin sabíamos los secretos de nuestros orígenes. Somos maravillosos cuando queremos.

Conocida la tendencia a matar y destruir que tenemos, lo lógico era pensar que habíamos exterminado a absolutamente todos nuestros hermanos homos. Pero el estudio descubrió que el 4% de neandertales y denisovans tuvieron contacto físico y éxito en la reproducción. “Kynki” ancestros. De eso se trata el ser de la misma especie. No los exterminamos a todos. Tenemos historias tenebrosas de nuestro pasado, pero tenemos miedo de decirlo, nos da vergüenza aprender de nuestra historia. No somos tan “únicos”. No fuimos tan fabricados a la imagen de un Dios como queremos creer. Distamos mucho de esa imagen de un Adán y una Eva, creados blancos en un paraíso. El camino del hombre ha sido arduo. Y nuestra evolución, no el hombre, el milagro más asombroso de Dios.

Si las escuelas y las religiones dijesen la verdad, y enseñaran lo que podemos probar científicamente, estaríamos en otro umbral de harmonía universal. Hablo de educación, converso de ciencia. Aún pertenecemos al mundo del curandero, la charlatanería y la religión del pueblo. Y nos negamos a leer un libro y entender nuestra historia como único manual de supervivencia de nuestra especie.

Como sapiens solo tenemos 77 mil años dominando el planeta. El neandertal lo hizo durante 2 millones de años. Dudo mucho que lleguemos ni a la mitad de ese tiempo en este planeta. Nuestra única esperanza es la educación y la ciencia. No hay otro camino. Conquistamos el planeta gracias a nuestra habilidad cognitiva, un milagro de la evolución que sigue su curso. Increíble que podamos perderlo todo, solo por el capricho de líderes incapaces, de terroristas religiosos y de retrógrados intelectuales.

El autor es práctico del Canal