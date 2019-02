Debate presidencial uno

Quizás, para un grupo reducido de ciudadanos, los debates influyen en su decisión electoral. Para la mayoría, empero, partidismo, clientelismo o venganza determinan su escogencia. Pese a que aplaudo la libre postulación, las preferencias se diluirán en demasía y solo bastará un 30% para ganar. Una segunda vuelta sería imperativa para garantizar la legitimidad del cargo.

Me desagradó el formato del primer combate. No hubo confrontación de ideas, las preguntas fueron prefabricadas y prevaleció la demagogia del qué sobre la elaboración del cómo en las propuestas. Salvo diferencias en la forma de reformar la Constitución, las respuestas a los otros tres temas fueron similares. Destaco algunos aspectos relevantes de cada intervención. Como no me une amistad o vínculo familiar con candidatos, opino sin conflicto de intereses.

Méndez mantuvo coherencia en su discurso social. Basó sus ideas en que todos los oponentes son más de lo mismo. Propuso educación laica y científica. Sus comentarios restantes fueron típicos de la izquierda radical: anarquía de mercado, no al TLC, constituyente originaria y abandono del modelo neoliberal.

Roux estuvo titubeante por momentos. Exaltó bonanza económica y bajo desempleo durante gobierno CD. Mencionó su apoyo a becas, pero como transferencias condicionadas. Habló de un nuevo marco jurídico para el agro, reformar la Constitución sin traumas y medicinas garantizadas para todos en farmacias privadas.

Ameglio tuvo problemas con el tiempo asignado. Se inclinó por hacer una revolución en cada uno de los sectores discutidos. Desea modificar la ley orgánica de la CSS sin especificar cambios. Se pareció a Bolsonaro en el concepto de familia y en el manejo de delincuentes sin debidos procesos.

Lombana quiso mostrar agresividad y carencia total de ataduras. Arremetió repetitivamente contra la corrupción y “botellas” políticas. Propuso industrias creativas en arte y cultura. Pretende eliminar control de precios y optimizar cadena de frío. Apoya sistema único de salud (con Minsa rector) y autoridad autónoma de medicamentos, similar a FDA y EMA.

Gómez adoleció de su retórica habitual. Trató de victimizarse por ser mujer y de origen humilde. Insistió en dignidad y respeto a DDHH en educación y salud, dejando por fuera a minorías sexuales. Mostró experiencia en tópico de justicia, aunque de procuradora desperdició oportunidad de trascender. Quiso distanciarse del PRD, pese a integrar el team Martín.

Cortizo tuvo dificultad para articular frases, aunque mostró solidez en datos y números. Formuló estrategia de estudiar sin hambre y apoyar más a la ciencia. Quiere limitar importaciones en tiempos de cosecha e incentivar exportación de productos locales. Desea recuperar el sistema Loghos de abastecimiento de medicamentos (paralizado por Girón) y acabar con el sistema bicéfalo sanitario.

Blandón estuvo inseguro y arrogante por ratos. Trató desesperadamente de remover la pesada losa de pertenecer al partido gobernante. Atacó constantemente al PRD, quizás por intuir que Cortizo domina en popularidad. Se dedicó a vanagloriarse de su capacidad y trayectoria política. Desea comprar medicinas en exterior y separar la CSS en dos direcciones.

En esta batalla inicial, Lombana y Cortizo lucieron mejor, con Méndez y Ameglio muy hacia los extremos del péndulo ideológico. Continuará…

