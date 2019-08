Decisiones que hay que tomar

La escogencia del nuevo director general de la Caja de Seguro Social (CSS) abre otra vez el debate sobre los cambios urgentes que requiere la institución; y por tanto el perfil que deben llenar los nominados. Es bien sabido el cúmulo de problemas que afectan el funcionamiento de la CSS, por lo que repasaré los que sin duda deberá acometer el nuevo director.

El problema financiero del programa de invalidez, vejez y muerte, más conocido como IVM, es tema complejo que desde que se dio a conocer se ha postergado su debate y la aplicación de correctivos. No es un secreto que el déficit que acumula lo hará colapsar en 2025 si no se realizan cambios o reformas. Los gobiernos de la última década lo han obviado por temor al costo político que generan cambios que, aunque necesarios no son populares.

La carencia de medicamentos e insumos en los hospitales y policlínicas se ha convertido en queja permanente de los asegurados y el cuerpo médico. Causa coraje e impotencia cada vez que nos enteramos de que lotes enteros de medicinas expiran por atrasos causados por la burocracia estatal, lo que es un atentado criminal contra la salud de los asegurados y es otro problema recurrente que deberá solucionarse, igual que el desabastecimiento que causan las malas prácticas y las acciones especulativas de proveedores inescrupulosos. Este es un tema al que se tiene que poner punto final.

La mala atención administrativa, así como la de salud que es mediocre y en algunos casos pésima, hacen imperativo un cambio que permita la modernización y eficiencia de estos procesos para devolver la confianza al asegurado en los servicios que está obligada a prestar la institución. La CSS no puede seguir navegando a ciegas y funcionando deficientemente como lo ha venido haciendo por años. Se impone la aplicación de modelos eficientes y de normas de calidad que deberán ser cumplidas al pie de la letra por los operadores del sistema.

Para lograr el cumplimiento de estas metas, los miembros de la junta directiva y el señor presidente de la República tienen que hacer la escogencia correcta de la persona que deberá gerenciar la CSS y abocarse a la ejecución de estos cambios inaplazables. No pueden repetirse errores del pasado. A la hora de seleccionar al nuevo director, los miembros de la junta directiva tienen que estar a la altura de las circunstancias y olvidarse de favorecer a recomendados de los grupos que representan, sean políticos, empresariales o gremiales. Ya hemos tenido suficientes malas experiencias cuando se ha escogido un director que representa intereses particulares y que a la postre se convierte en un rehén de esos grupos y termina siendo incapaz de liderar los cambios que la institución necesita.

El nuevo director debe ser un profesional conocedor de temas administrativos y financieros. La CSS necesita urgentemente cambios estructurales que le permitan salir exitosamente del estancamiento en que se encuentra y poder enfrentar los desafíos presentes y futuros. Los asegurados esperamos que los responsables de esta importante y trascendental decisión actúen en consecuencia, conscientes de la tarea de allanar el camino para sacar a flote de una vez por todas a la más noble institución pública de Panamá.

El autor es comunicador social