Desafíos del turismo ecológico

Ayer fui una de las guías de turismo para los pasajeros de un crucero alemán. En mi bus iban 33 pasajeros y la fotógrafa, quien me comentó que desafortunadamente no pudo usar ninguna fotografía de las que tomó en la ciudad de Colón para el álbum del crucero, ya que su recorrido para salir de ahí fue desagradable, había basura por doquier, calles inundadas, edificios en grave deterioro y un tranque descomunal, que les hizo demorar media hora para salir de un radio de cuatro cuadras.

Ese comentario me hizo tener vergüenza ajena, por la falta de cultura de algunos ciudadanos y por la falta de autoridades que pongan orden en diversas áreas.

Llevo 14 años guiando e interpretándoles nuestra historia, cultura y naturaleza a los visitantes, pero también llevo esa misma cantidad de años teniendo que pedir disculpas por la basura, por el desorden vehicular y por la ineficiencia de algunas entidades en la visión de mejora del país como atractivo turístico. Panamá compite como destino turístico con miles de otros destinos en el mundo. Debemos mejorar y aprender de los errores para no perder el mercado.

El tranque vehicular en la ciudad afecta gravemente la imagen de Panamá. La mayoría de los turistas tienen tiempo muy limitado para hacer su recorrido, y el hecho de pasar 30 minutos en tranque en la cinta costera les reduce tiempo de la visita verdadera, en este caso Panamá la Vieja. Es inaudito que a los buses de turismo no se les permita usar la línea rápida del transporte público.

En la Plaza de Francia se aprecia la leyenda de cómo Carlos Finlay descubrió que los mosquitos fueron los causantes de miles de muertes durante la construcción del canal francés. No obstante, a unos seis pasos de ahí, un lago de agua estancada deja ver a larvas de estos insectos nadando. Me preocupa sobremanera ahora que se quiere explotar más áreas para “turismo ecológico”, y las que actualmente tenemos, no están siendo monitoreadas eficiente ni responsablemente.

En el área del Parque Nacional Chagres tenemos “pataconcitos” a lo largo de la carretera y no hay guardabosques que patrullen. En la “Forestal”, parte del Parque Nacional Soberanía y Camino de Cruces, se ven vertederos informales de basura a lo largo de la carretera, además de decenas de animales atropellados por conductores irresponsables. Hacia el castillo de San Lorenzo están los herbazales tomándose la calle, y en el sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, no hay ni un baño para los visitantes. Las entidades que de alguna manera deben velar por el bienestar de estos sitios no están haciendo su trabajo de preservación, limpieza y fiscalización. No obstante, Miambiente pretende desarrollar turismo “ecológico” dentro del Parque Nacional Coiba, el área protegida de Donoso y otorgar concesiones en Cañas y otras áreas protegidas.

El turismo ecológico busca realizar actividades sin afectar el medio ambiente donde se desarrolla. Su objetivo es la sostenibilidad. El turista ecológico desea aprender acerca de las costumbres y tradiciones de las comunidades, y apreciar la fauna y flora sin afectarla.

La idea de concesionar cientos de hectáreas para bienes raíces y hoteles no va de la mano con la sostenibilidad ni con el alma del turismo ecológico.

Insto a las autoridades a que, si quieren sacarle provecho al turismo en Panamá, empiecen por arreglar lo que está deteriorado y no empezar a dañar lo que nos sirve.

La autora es operadora de turismo