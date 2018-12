Designación de suplentes por la libre postulación

Según el Decreto 12 expedido por el Tribunal Electoral el 21 de marzo de 2018, los precandidatos a diferentes puestos de elección por la libre postulación tienen hasta el 3 de enero de 2019 para designar a su suplente para las elecciones de mayo de 2019.

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, formado por diversas organizaciones y ciudadanos que participan en la elaboración de las reformas electorales después de cada elección, solicitó a los magistrados del Tribunal Electoral que pospusieran esta fecha hasta el 5 de febrero de 2019, para equipararla a la fecha que tienen los candidatos a puestos de elección postulados por los partidos políticos.

Para los precandidatos por la libre postulación este tema es muy importante, ya que, para esa fecha, todavía se encontrarán recogiendo las firmas que les permitan estar en la papeleta de votación en mayo de 2019. No tiene sentido práctico que todos los precandidatos por la libre postulación designen a su suplente, cuando muchos de ellos no podrán correr como candidatos en mayo de 2019.

No es hasta el 24 de enero de 2019 que se sabrá con certeza los tres candidatos que lograrán ser postulados. Si los precandidatos por la libre postulación deben entregar el 3 de enero los nombres de sus suplentes, no podrán incorporar precandidatos que, después de haber hecho un gran esfuerzo recaudando firmas, hayan quedado fuera de la contienda. Estos precandidatos pueden aportar al éxito de la nominación. Sin embargo, los candidatos postulados por los partidos políticos sí podrán incluir a los precandidatos por la libre postulación que no hayan sido favorecidos, creando una ventaja competitiva para las postulaciones partidistas.

Es muy importante que los magistrados del Tribunal Electoral se manifiesten sobre esta solicitud del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales lo más pronto posible, igualando a los candidatos por la libre postulación las condiciones que tienen los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podremos tener una mejor propuesta electoral que nos permita escoger a los mejores panameños para los diferentes puestos de elección.

La autora es conductora del programa ‘Sal y Pimienta’ y miembro de Movin.