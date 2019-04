Día de la lectura, Día del libro

Aunque el hacer libros no tenga fin como dice Salomón, conviene seguir leyendo todo lo que se pueda y aunque la lectura sea una felicidad que no se pueda imponer como dicen que decía Borges, hay que darse a la tarea de insistirle a todos, especialmente a los más jóvenes, en que no hay mejor tiempo invertido que el que se dedica a leer buenos libros.

Cuando Cervantes escribía el Quijote desde la cárcel no imaginó nunca la infinita influencia que su obra tendría sobre millones de vidas de lectores y escritores. Su confinamiento produjo una de las obras más libres e inspiradoras que el ser humano jamás haya escrito. Una peripecia local consigue aunarnos junto al fuego de su lectura más allá de viejas rencillas. Esa es la vocación última de la literatura.

Hoy celebramos, sobre todo, el día de la lectura. El libro por sí solo, no es más que un montón de páginas impresas encuadernadas, es cuando interviene el lector que se activa el prodigio, y el trabajo del escritor cobra sentido. La palabra se encarna y habita en nuestra imaginación apelando a nuestra conciencia.

Los buenos lectores no pueden olvidar nunca a Gregor Samsa, o a Hamlet, al viejo Don Quijote o al coronel Aureliano Buendía: todos forman parte de la vida de los lectores, se han convertido en conocidos íntimos después de terminada la lectura de sus peripecias. Solo la lectura consigue ponernos ante el disfrute y la reflexión y es capaz de lograr que seamos mejores, aunque sea solo un poco.

El caprichoso zodiaco reserva un signo capaz de desmontar su sin sentido y tantos otros: Leo. No hay suerte que valga, es cosa de la voluntad sentarse a conversar con el libro cuando todos se lanzan a jugar. La consentida soledad de la lectura, hermanada con la necesaria para la escritura, producen la luz que muchas veces necesitamos mientras caminamos por las calles de este valle.

El autor es escritor