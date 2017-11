Si en las relaciones de pareja y entre padres e hijos el diálogo es clave para una mejor convivencia, esa herramienta social lo es mucho más para construir el bien común de grupos y sociedades.

En el mundo del trabajo, donde hay intereses comunes pero también contrapuestos, el diálogo no debe perder su valor; para ello en las relaciones laborales el diálogo debe generar resultados, es decir, beneficios concretos para empleadores y trabajadores.

Este tipo de diálogo, del cual estoy firmemente convencido de su importancia y utilidad, es el que he procurado promover desde que asumí la cartera de Trabajo, con el invalorable apoyo del señor presidente de la República y la contribución de los directivos y funcionarios del Mitradel.

En los últimos tres años se han negociado más de 247 convenciones colectivas que han impactado en más de 130 mil trabajadores en diferentes sectores de la actividad económica del país. De ese universo de convenciones, 231 han sido por vía directa, 32 por conciliación y 4 por laudo arbitral. Esta experiencia merece ser analizada, en el contexto más amplio del diálogo social tripartito en América Latina, donde lo que alcanzamos los panameños no es tan común.

Los actores de nuestro mundo laboral debemos ser conscientes de que tenemos una tradición de cultura del diálogo a la cual han contribuido organizaciones como Conep, Conato, Conusi, la Fundación del Trabajo, así como Inadeh, IPEL o Mitradel.

Pero a la base está un intangible que quiero destacar: el diálogo tripartito en Panamá se basa en el respeto de la persona que es dirigente sindical o trabajadores hacia el dirigente empleador o empresarios y viceversa.

El respetarnos como personas que juntos construimos el presente y futuro de la patria es la clave del diálogo con resultados.

Quiero precisar que dialogar no es pactar, el diálogo puede concluir en disensos que son respetables. Pero no hay consensos que no nazcan del diálogo, de ahí su importancia para la vida social.

Por ejemplo, la reciente exitosa negociación entre la empresa COPA y el sindicato Sielas no solo es buena para ellos, lo es también para el fortalecimiento de la democracia panameña.

Además, demuestra la importancia de la negociación colectiva para la economía y para el Estado de derecho.

El autor es ministro de Trabajo