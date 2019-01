Discurso y presencia

Con el panorama algo claro respecto de las ofertas para el solio presidencial, pareciera que no hay una conexión real con el electorado. El simplismo de las figuras poco invita y pareciera que el torneo electoral se realizará sin profundos matices, porque, a decir verdad, hasta el momento nada diferente hay en el ambiente.

El país ha perdido confianza en los que han asumido el papel de políticos y, peor aún, en los colectivos políticos, acostumbrados a más de lo mismo. No hay duda de que han perdido protagonismo y, conscientes de ello, han optado por mantenerse como estructuras para el negocio político. Las ideologías, como los planes de gobierno, han quedado en el papel, y los discursos son para las promesas que a la postre resultan engañadoras.

Los partidos políticos de corte tradicional han presentado sus abanderados al igual que lo han hecho otros, que sin serlo habrán de participar en el ejercicio eleccionario venidero. La población los ha recibido con alguna reserva. Se presentan incoloros, con la posible excepción del que ha de llevar un discurso distinto por la posición antiburguesa e izquierdizante que ya manifiesta, pero que por los prejuicios, muy bien elaborados por los poderes económicos, será difícil para el consumo de la gente.

Los candidatos a la Presidencia de la República, al menos en sus apariciones públicas, sin estamina y con cálculos bien medidos, no muestran naturalidad y menos proyección de lo que pudiera ser un eficaz gobierno. Todavía no hay sintonía con la población y posiblemente no la habrá. Es de preocupar ese comportamiento. No ha surgido todavía el líder que enamore a la población. Tal vez, ahora que se abran los debates públicos se podría percibir si existe algo distinto que, por supuesto, está en duda.

Desde luego, nada puede ofrecer el tradicionalismo partidario, acostumbrado a la preservación de los intereses económicos de la burguesía panameña. Se espera, por la naturaleza del candidato no tradicionalista que emerge de los movimientos sociales, haya un discurso y una oferta diferente. Y eso debe ser así por el genuino e histórico compromiso que tiene con las mayorías nacionales.

Las proclamaciones y los discursos de los elegidos en un llamado ejercicio electoral primario partidario, fueron tibios. No movilizaron ese yo interno de la población que espera con urgencia el cambio que se retrasa en llegar. La forma poco convincente demostró que falta el verbo encendido que estimulara las entrañas de la colectividad y el fondo, es decir, su contenido frágil, buscando tal vez lo que piensan quiere escuchar la población.

El país espera mucho más. Y eso es así porque la actualidad refleja un estado de cosas que no permite el real avance. Es necesario un candidato que adquiera verdaderos compromisos y que esté dispuesto al revolcón que se hace apremiante. Un candidato que se muestre auténtico, capaz de penetrar en el interior y en las mentes de los ciudadanos con propuestas concretas, es decir, que tenga claridad de que debe ser un estadista. Reproducir lo mismo no es lo correcto. Procurar ser y no parecer es lo conducente.

El autor es docente universitario