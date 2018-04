Desde los inicios de la República los hospitales han sido los protagonistas de los servicios de salud de nuestro país. Dado el modelo biologicista y patocéntrico que impera, el ciudadano se ha acostumbrado a resolver sus problemas de salud en los hospitales, donde a pesar de consumir la mayor cantidad de recursos financieros del sistema no logran satisfacer las necesidades de la sociedad. Quejas que son las mismas desde hace mas de 30 años y que se resumen en la falta de medicamentos e insumos, saturación de los servicios de urgencias, falta de disponibilidad de camas hospitalarias, largas listas de espera para citas con médicos especialistas y mora quirúrgica.

A pesar de que el sector salud de nuestro país tiene un capital intelectual bien preparado en esta materia, no cuentan con herramientas de medición del desempeño, ni con indicadores de calidad o una base de datos digitalizada que ofrezca información gerencial veraz, oportuna y transparente que les permita tomar decisiones basadas en evidencias y hechos, con lo cual se termina gestionando los hospitales por serendipia. Tomando en cuenta lo anterior, decidimos realizar nuestra tesis doctoral sobre “la eficiencia y productividad de los hospitales del sistema público de Panamá”, porque cualquier mejora en los hospitales puede repercutir en mejora a los ciudadanos, a pesar de las distorsiones existentes. Además, los resultados serian de interés a los tomadores de decisiones, al talento humano que labora en ellos, a los pacientes, familiares y a la sociedad en su conjunto.

Comienzo agradeciendo al ministro de Salud y al director general de la Caja de Seguro Social que me hayan permitido desarrollar esta investigación en todos los hospitales del país, que suman 40, pero solamente 22 lograron cumplir con todos los criterios de inclusión en esta investigación, el 50% correspondió al Ministerio de Salud y el resto a la CSS. La muestra fue representativa, ya que contaban con más del 90% de las camas, pacientes, médicos y personal de apoyo, así como cobertura.

Después de casi tres años de trabajo, con apoyo de expertos internacionales y arduas sesiones de trabajo en Panamá, Boston y Badajoz, España, logramos cumplir con la investigación, que dio como resultado que la eficiencia media de los hospitales de Panamá estaba en el periodo del estudio, que fue 2005-2015, en 79%, que los hospitales pequeños fueron más eficientes que los grandes, que los de Chiriquí Grande y Almirante salieron con los niveles mas altos de eficiencia, y que el modelo de gestión de los hospitales del Minsa los hacía ser mas eficientes que los de la CSS. Por otro lado, encontramos que en ese periodo habíamos tenido un incremento del 4% en la productividad de los hospitales, siendo los de la CSS más productivos que los del Minsa. Este incremento en la productividad se debió fundamentalmente a la incorporación de tecnología en el sistema.

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, este paradigma nos invita a evaluar lo que se hace en los hospitales con los recursos que le son asignados y a confrontar sus resultados para mejorar. Para ello requerimos construir una base de datos con indicadores de desempeño, de gestión y de calidad, repensando como sociedad la práctica de rotar directores con cada ciclo de gobierno, los que tenemos mientras vengan los concursos, hay que capacitarlos para que incorporen nuevas herramientas y destrezas al servicio de sus pacientes. Se impone la construcción de un ranking de hospitales panameños que permita a los ciudadanos conocer la calidad del hospital donde depositan su confianza y su salud. No obstante, es fundamental reconocer que el desempeño de los hospitales depende en gran medida del funcionamiento de la atención primaria, la cual hay que privilegiar. El estudio cerró en 2015, ahora toca profundizarlo, procrastinar no se vale.

El autor es médico y economista de la salud