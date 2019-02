Ene, hache, erre...

Antes de seguir, les propongo un experimento. Cuando encuentren algún médico panameño que haya atendido pacientes en el país en el último cuarto de siglo, pregúntenle si saben qué significan las siglas NHR en un examen de laboratorio. Podrán ver que la inmensa mayoría -si no todos- les darán sin dudar la misma respuesta.

El artículo de hoy se me ocurrió cuando el lunes de esta semana recibí un resultado de laboratorio de una “unidad ejecutora” de la CSS, en el cual, de los 16 exámenes que había solicitado, 6 venían reportados con el mismo resultado: NHR... Pero pongamos en contexto al paciente. Es un señor -llamémosle don José- de más de 70 años, familiar de un colaborador del edificio de consultorios, a quien atiendo desde hace varios años. Está jubilado, después de haber pagado seguro social por toda su vida laboral, cubriendo muchas más cuotas de las necesarias para adquirir el derecho a jubilación. Ha usado las instalaciones de la CSS un par de veces para cirugías con buenos resultados, saca sus medicinas (cuando las hay), y se hace sus exámenes, para no tener que pagar laboratorios privados.

Pues resulta que el diagnóstico de don José tendrá que hacerse con una serie de resultados incompletos porque, simplemente, su resultado es NHR. ¿Qué significa NHR?, pues significa que No Hay Reactivo, por lo cual no pueden obtenerse los resultados necesarios.

Pero lo peor de todo esto, a mi modo de ver, es que estamos tan acostumbrados a ver las dichosas letritas, que ya no nos causa mayor molestia, y mucho menos indignación. Simplemente, aceptamos que es así, que no hay otra opción, y que tenemos que “trabajar con lo que hay”.

Lo peor es que no son solo los médicos, sino todo el personal el que ha integrado en su rutina que la escasez es “lo normal”, con la cual convivimos en un deprimente y mediocre contubernio. En ese mismo examen, uno de los resultados que aparecía reportado con el nefasto NHR, era el colesterol total. Sin embargo, sí aparecían los resultados de LDL (colesterol “malo”), HDL (colesterol “bueno”) y triglicéridos. Pues resulta que el colesterol total es la suma de los tres colesteroles, valores que se obtienen de los datos reportados. En esos casos, lo lógico sería que el laboratorista realizara el cálculo correspondiente y pusiera el resultado, indicando que no era una medición directa, sino un cálculo. Pero no, es más fácil dejarse llevar por las dichosas siglas, que ya todo el mundo parece haber aceptado como normales. Curiosamente, nunca he visto el NHR reportado en un laboratorio privado, lo que nos indica que no es un tema de escasez general. Es un tema específico que tiene que tener solución.

Y este es solo un ejemplo de los cientos que demuestran la terrible situación a la que se enfrentan los usuarios de nuestro sistema de salud. Escasez de reactivos, equipos y medicamentos. Falta de mantenimiento, instalaciones en pésimas condiciones, incumplimiento de horarios y responsabilidades, y falta de interés en los pacientes se han tornado en el día a día del sistema.

A esto podemos sumarle la deprimente situación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde se siguen formando, a pesar de las dificultades, los médicos mejor preparados del país, tal cual demuestran los exámenes de certificación a que se someten todos antes de entrar al internado. Pero eso es otro tema, para el cual valdrá la pena dedicar un artículo completo.

El autor es cardiólogo y profesor de cardiología.