Errores en el Himno Nacional

Nuestro himno nacional fue escrito originalmente así:

“Alcanzamos por fin la victoria

en el campo feliz de la unión,

con cambiantes fulgores de gloria

se ilumina la nueva nación.

Es preciso cubrir con un velo

del pasado el calvario y la cruz

y que adorne el azul de tu cielo

de concordia la espléndida luz.

El progreso acaricia tus lares

al compás de patriota canción

y te besan los pies los dos mares

que dan rumbo a tu noble misión.

En tu suelo sembrado de flores,

a los besos del tibio terral,

ya no pueden vivir los señores,

solo reina el amor fraternal.

Y adelante la pica y la pala,

adelante sin más dilación.

Solo así formaremos la sala

de este mundo feliz de Colón”.

Las correcciones que llevaron al texto actual son muy antiguas, se supone que las hizo el propio don Jerónimo de la Ossa. Como se verá, nuestro himno ha cambiado seis versos en cuatro de sus estrofas.

El día 10 de enero de 2012 la Asamblea Panameña aprobó (que en el escudo de Panamá quedará representada la figura del azadón y no el de la pica) (sic).

Dicen que los símbolos patrios no pueden alterarse. Menciono estos dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno, para demostrar que sí se pueden alterar.

La última estrofa contradice el mensaje pacífico y laborioso que proclama el himno. Se trata de la frase (adelante la pica y la pala). Todos tenemos claro lo que es una pala, pero ¿qué es una pica? Ni el Diccionario de la Lengua Española ni el Diccionario de Americanismos le dan un significado laboral a la palabra pica. Una pica es una lanza y la única relación que podría tener una pica con una pala sería que esta sirviera para enterrar las víctimas de aquella. Me parece claro que Jerónimo de la Ossa donde dijo la pica quiso decir el pico.

Otro error está en el tercer verso de la tercera estrofa, que dice “ ves rugir a tus pies ambos mares”. Los rugidos no se ven, se oyen. No se alteraría la métrica de este verso si hubiéramos conservado “y te besan los pies los dos mares” como decía la letra original, o “van rugiendo a tus pies ambos mares” por ejemplo.

Como ya dije, la Asamblea alteró en 2012 un símbolo patrio (el escudo) y persistió en el error de otro símbolo patrio (el himno).

Llevamos más de un siglo repitiendo por costumbre estos lapsus de don Jerónimo.

Para que nuestro Himno Nacional diga lo que los padres de la Patria querían que dijera solamente hace falta cambiar algunas palabras en los versos.

Si un ciudadano de a pie como yo les propone a los honorables diputados que corrijan el Himno Nacional, sencillamente lo ignorarán. Diferente sería si lo propusiera quien esté al cargo de la Academia Panameña de la Lengua.

Solicité que lo hiciera doña Margarita Vásquez Quirós cuando fue directora y no se molestó en contestarme. El 30 de octubre del año pasado se lo propuse a don Aristides Royo pensando que si un doctor en Leyes que ha sido constitucionalista, negociador de los acuerdos sobre el Canal, presidente de la República, ministro de Educación, embajador y actual director de la Academia Panameña de la Lengua estuviera de acuerdo conmigo y llevara esta propuesta a la Asamblea, estoy seguro que lo escucharían. Todavía estoy esperando que me diga lo haré o no lo haré.

Voy a proponérselo a don Carlos Aguilar, ministro de Cultura, a ver si este se atreve.

El autor es ciudadano jubilado