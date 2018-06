Fútbol y competencias ciudadanas

Hay una consigna de la ética del cuidado: “Cuando cuidamos, amamos; y cuando amamos, cuidamos”. La ausencia de cuidado genera caos. Lo que no se cuida se pierde. Todo se cuida en la vida. Desde las cosas tangibles: el cuerpo, la naturaleza, la familia, el entorno; hasta las cosas intangibles: la palabra, el espíritu, la democracia, las relaciones, etc.

En el marco del Mundial de Fútbol en Rusia pudimos ver por las redes sociales las imágenes bochornosas de varios ciudadanos latinoamericanos ofendiendo al otro y haciendo bajezas que dejaron mal a su país. Infortunadamente, algunos panameños estaban en ese grupo de gente desagradable.

Estas personas no cuidaron ni la imagen de su país ni su intelecto ni su ética. No cuidaron sus palabras ni su cuerpo ni su moral. No cuidaron su educación ni su cultura. Dejaron tan mal a su país que algunos gobiernos tuvieron que ofrecer disculpas porque esa conducta no representa la cultura de su país.

En mi opinión, no hay que preocuparse por la gente que no cuida ni siquiera su propia persona. Sin embargo, sí creo que hay que preocuparse en educar a los niños y jóvenes sobre el sentido y la importancia de las competencias ciudadanas porque estas garantizan las buenas acciones.

Es imperativo educar para aprender a ser ciudadanos que piensen en las consecuencias que pueden tener sus acciones, personas que sepan tomar decisiones y que asuman su responsabilidad en contextos diversos. Educar para amar lo que somos y cuidar lo que realmente importa.

Si educamos en la cultura de una ética de la compasión estaremos garantizando ciudadanos capaces de representarnos en cualquier parte del mundo con la inteligencia y no con la ignorancia; con la cultura y no con la inmoralidad; con la creatividad y no con la mediocridad.

Se puede educar a ciudadanos que aporten y que amen la imagen de su país. Que sean solidarios, empáticos y cooperativos. Que, como los japoneses, se preocupen por cuidar lo que es del otro, aunque no sea de ellos.

El autor es escritor