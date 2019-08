Giovanna Benedetti, académica

Cuando nos vimos por primera vez en Madrid me dejó cautivado. La voz timbrada de precisión, la mirada cariñosa, la escucha atenta, el conocimiento profundo, la confianza de los que se encuentran en un camino de letras cuesta arriba. Giovanna Benedetti me tuteló enseguida, hay que leer esto, y aquello, y el ritmo y la historia de la generación que te precede: me puso delante de nuestras letras, que ella conoce muy bien.

La Academia Panameña de la Lengua acaba de nombrarla Académica Correspondiente, lo que no podemos más que celebrar como un acierto indiscutible, que sitúa su obra, universal y necesaria por sí misma, en un lugar de privilegio para que las nuevas generaciones (y los lectores rezagados de esta) comiencen ya a leerla.

Escritora minuciosa, de confección industriosa y musical, no solo se ha quedado detrás de su mesa de trabajo, sino que ha estado delante de las reivindicaciones de los escritores en materia de derechos de autor, ha asesorado al Instituto Nacional de Cultura (INAC), y ha dirigido el Archivo Nacional, un edificio cerca de donde me crié, en Calidonia: estábamos destinados a encontrarnos y lo hicimos en Madrid.

Ensayista, poeta y cuentista, destaco de su obra Después de los objetos, su poesía reunida, y Vértigo de malabares, que ganó en 2016 el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró, “¡Diablos!, tus cuentos son deliciosamente peligrosos”, dice Neco Endara, otro grande de nuestras letras, y no le falta razón ni exagera.

Hay que dedicar tiempo a escribir sobre Giovanna Benedetti, pero es mejor dedicarle tiempo a la lectura de sus libros. Disfrutarán de una mirada culta, cercana y lúcida, que conoce muy bien la tradición literaria (nacional y universal) desde la que salta a nuevos senderos con soltura y buen oficio.

Toca celebrar esta dicha allá o aquí y felicitarnos porque tenemos buena literatura para rato, literatura donde mirarnos para construirnos, literatura de gran calidad estética. Gracias a la Academia. Gracias Giovanna por escribir, por escribirnos.

El autor es escritor