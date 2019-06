¡Gravísima responsabilidad!

El día 26 de junio, el presidente Varela inaugurará el nuevo Hospital de Bocas del Toro con el nombre “Hospital Guillermo Sánchez Borbón”, insigne poeta, literato y valiente periodista bocatoreño. Guillermo era La Prensa y La Prensa era Guillermo. Guillermo fue siempre Bocas, y Bocas siempre será Guillermo.

Está de más volver a explicar la amistad que tuve con Guillermo. Él fue para mí como un segundo padre, aunque extrañamente, a la vez, como mi quinto hijo. En mis largas conversas con él durante nuestro exilio, mi cerebro funcionaba como una esponja, recogiendo las joyas que producían su amplísima experiencia y agudo intelecto (increíblemente, producto de la autoeducación)… a la vez que en los desafíos pragmáticos y corrientes de la vida me tocaba a mí enseñarle y cuidarlo para que no tropezara. La política fue también su pasión, dando una vuelta completa de las ideologías de su largo tiempo en esta vida. Me parece que siempre fue pragmático revolucionario… y en aquellos pocos momentos de tristeza repetía una frase que describía su desilusión: “nuestros pueblos siempre han sentido una atracción por los ladrones y los locos”.

Hace algunos días – al volver Martinelli a su casa temporalmente por medio de un mandato jurídico, en su celebración videograbada con mariachis, cantaba: “y yo sigo siendo el rey”. O sea, sigue siendo loco y ladrón, pero de cualquier manera pretende seguir siendo el rey… y en las elecciones pasadas el CD repuntó cuando en su publicidad usó la figura de Martinelli “desde la cárcel de El Renacer”, así que la frase de Guillermo parece tener aplicación en Panamá… y en Argentina... y en Brasil… y en Nicaragua… y hasta en Estados Unidos, donde tiene amplias posibilidades de reelegirse Trump, quien cumple también con las horribles condiciones descritas en la frase de Guillermo.

La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué?... ¿por qué ese desafortunado atractivo por los locos y ladrones? No soy sociólogo, pero la conclusión que me parece más cuerda es que los gobiernos razonables y razonados no han podido resolver los problemas más básicos de los pueblos, castigando –sobre todo– a los más vulnerables. No hay agua, la salud es más muerte que solución a tiempo, la educación es canalla, todo esto mientras los bellacos roban a manos llenas impunemente y, además, se burlan de sus víctimas. Esa situación va elevando el nivel de frustración del pueblo hasta el estallido que los lleva al “¡qué carajo, al diablo con los que dominan! ¡Nada es peor que eso!”... y, por supuesto, que la historia nos enseña que siempre hay algo peor. El loco, ladronazo sin límites… y perder la libertad (ejemplos hoy en Venezuela y Nicaragua).

Aquí en Panamá hemos tenido nuestros locos/ladrones y pichones de autócratas… y ya venimos de vuelta, pero aparentemente no vacunados. El gobierno de Varela tenía legítima vocación social, pero como lo que hacía no se comunicaba con eficacia, produjo una desilusión más larga y mucho más grande que las fallas reales de su gobierno.

Todo esto significa que el nuevo gobierno del presidente Laurentino Cortizo tendrá la responsabilidad geométricamente mayor de resolver los más graves problemas del pueblo (ya reconocidos, diagnosticados y algunos ya hasta consensuados) -como son los del agua, salud/CSS, educación, justicia/reforma constitucional- implementando una sistemática y efectiva comunicación dirigida diariamente por el mismo presidente. Es necesario que más allá de la luna de miel, el pueblo (sobre todo el más vulnerable) sienta un positivo cambio dramático en atención y actitud hacia sus problemas más urgentes.

De no lograrse este cambio de verdad, podríamos – en el 2024 – caer en la triste frase de Guillermo Sánchez Borbón y encontrarnos con un elegido de la locura y la ladronería, ya sea esta la “Venezuela/Suntracs” o de otro “Martinelli”, aún más loco y, si se puede, más ladrón. Así, el “buen gobierno” de Laurentino Cortizo tiene una grave responsabilidad no solo por su quinquenio, sino por el futuro de nuestro país libre y democrático.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’