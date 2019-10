¿Por qué Greta no está equivocada?

El título de este artículo es correcto, aunque admitimos que algunas de las afirmaciones de la señorita Greta Thunberg son exageradas, así como confirmamos que las afirmaciones, aunque no todas, del señor Bjorn Lomborg, son exageradas igualmente. Se trata sobre el desastre que la emisión indiscrimada del CO2 está causando en el equilibrio ecológico a largo plazo de nuestro planeta.

Uno de los argumentos de Lomborg recuerda el cuento del padre que no deseaba que su hijo creciera, porque tendría que comprar camisas, pantalones, medias y zapatos nuevos, y a duras penas tenía dinero para comer ese día.

Una disyuntiva falsa, producto de la ignorancia humana, carne de cultivo de las religiones. Se crece como la naturaleza manda (y no como Dios manda) y se busca honradamente trabajo, en lo que sea, para comer. Pregunta: ¿perdonaría el hijo al padre, el día de mañana, el no tener hábitat en donde vivir, porque el papá se lo impidió, preocupado por darle de comer un día? No tiene asidero alguno el argumento de comida para hoy y hambre para mañana (modus operandi de la Iglesia). Es perfectamente dable pasar hambre un periodo pequeño de tiempo a cambio de asegurarse un futuro razonable. Aunque sea difícil digerir la idea y extremadamente duro ponerlo en práctica, es perentorio actuar con visión sobre el futuro. ¡Los mandamases religiosos no comulgan con este criterio, por supuesto! Y el panameño encantado, pues todo lo que quiere es el dinero, pero no el trabajo. Tiene nombre. Juega vivo.

Lomborg cita una encuesta de la ONU, efectuada a 10 millones de seres humanos, pero no indica cuándo, quién, cómo, adónde, ni el contexto cuando se les preguntó: ¿qué les preocupaba más? De las 16 opciones, el clima fue la última opción.

Según Lomborg, este resultado es una prueba más de su punto de vista. Falso. Hágale esa misma pregunta a los 3.5 millones de venezolanos hoy, abandonados, desvalidos, hambrientos, sin trabajo, ilegales del mundo, expulsados de su tierra inesperadamente y sin necesidad, si van a siquiera mencionar el clima. O a los 5 millones de refugiados en el infierno que Israel ha creado en Gaza. O a los 20 millones de víctimas de las guerras en Afganistán, Iraq, Siria, gracias a las ambiciones extraterritoriales inacabables del imperio del Norte. O a los millones de cubanos que languidecen sin esperanza en el paraíso socialista. Ninguno mencionará el clima. Y esto no prueba nada.

Es esta una de las falencias brutales y disyuntivas crueles que la sociedad de consumo nos ha arrinconado, al forzar falsamente a decidir entre la comodidad del día de hoy, adquiriendo a plazo o vía préstamo, hipotecando lo que se tiene y lo que no se tiene, toda clase de artefactos modernos que producen comodidad e inacción física y de paso enfermedades inconfesables, a cambio de ignorar la fragilidad de nuestro futuro. Las incontables alternativas que constantemente los medios de comunicación nos convencen que son nuestras, que tenemos derechos posesorios a pedir “préstamos para vacaciones”, para adquirir carro nuevo cuando el que se tiene funciona perfectamente bien, para comprar apartamentos que su nivel de ingresos no lo justifica ni lo permite, para más adelante quedar en la calle, por no pagar; o los incentivos perversos de las tarjetas de crédito, precipicios de la destrucción del hogar, que ya no existe, que más parece una maldición para cualquier ser humano con sentido común, excepto para los ubicuos bancos, políticos y pudientes.

Lomborg acepta la premisa de Thunberg, aunque esencialmente errónea. Lomborg se autocontradice. Dice Lomborg, el calentamiento global es real y causado por el hombre, pero su visión del cambio climático como “el fin del mundo no tiene respaldo”. Las entre comillas son mías y una extrapolación falsa por Lomborg. Thunberg no lo dice, aunque lo implica terminantemente al mencionar el año 2028, como un esquema retórico de hacer énfasis en su planteamiento y forzar al status quo a salir de su cautiverio intelectual, enanismo emocional, conveniencia geopolítica, egoísmo nacionalista y desastre ecológico. Todo válido, pues todos exageramos, especialmente por la profunda gravedad mundial del tema, para mover montañas de inercia generacional cruel y peligrosa. Eso es una extrapolación gratuita de Lomborg, falsa e incomprensible en un escritor de la talla de Lomborg, que se niega aceptar la habilidad de Thunberg en conjugar ante un público tan selecto un tema extremadamente delicado.

En resumen, Lomborg inicia cada uno de sus argumentos citando cifras, la gran mayoría de las veces sin citar fuentes fidedignas, parcialmente ciertas y concluye con falsedades espantosas. Todo con el fin de desprestigiar un discurso de una adolescente de 16 años que plantea una verdad de a puño. Que poca altura.

El autor es físico