Hora de generar confianza

Hace 2,500 años, un discípulo le preguntó a Confucio qué elementos eran indispensables para gobernar un país. El sabio chino le respondió: armas, comida y confianza de la población. Y, ¿si no puede contar con esas tres cosas?, indagó nuevamente el discípulo. El que aspira a gobernar deberá, entonces, renunciar primero a las armas y luego a la comida. Pero la confianza de los ciudadanos es irreemplazable, repuso Confucio.

El gobernante que genere confianza en los ciudadanos está en buen camino para recuperar la fiabilidad en la política y en las instituciones del Estado. Quien administra el poder debe convertirse en proveedor de ese bien público esencial: la confianza.

Pasada la liturgia democrática propia de todo proceso electoral, el país cuenta con un nuevo presidente electo. En sus primeras declaraciones, Laurentino Cortizo le ha inyectado una gran dosis de positivismo al país y la expectativa de que las cosas van a cambiar para mejor.

Definido como pragmático, balanceado, con carácter, consciente de que en solitario no podrá enfrentar los retos que tiene por delante, Cortizo está tendiendo puentes con los empresarios, trabajadores, educadores, políticos y la sociedad en su conjunto. El objetivo es generar confianza en un gobierno abierto, que dará ejemplo de consulta y diálogo, pero que será firme en sus decisiones y solidario con los más débiles.

Cortizo ha dicho que para enrumbar el país no se quedará en su zona de confort, ni le preocupará arriesgar capital político, ni el índice de las encuestas. Su gobierno no aplicará la fórmula de ensayo y error para luego corregir los equívocos, porque no hay tiempo ni espacio para improvisaciones.

Ha sido categórico en su compromiso de gestionar los fondos públicos con eficiencia, transparencia y con oportuna rendición de cuentas, para recuperar la confianza ciudadana en la administración del Estado. La Asamblea Nacional, adelantó, tendrá una nueva cara y trabajará con un presupuesto razonable, sin chantajes.

El gobierno entrante, en palabras de Cortizo, será respetuoso de los mandatos legales y del papel que cabe cumplir al Órgano Judicial y al Ministerio Público. Ni el Ejecutivo ni el Consejo de Seguridad deben usarse para armar expedientes de adversarios políticos ni manipular fallos judiciales. Pidió a los fiscales, jueces y magistrados que no permitan que ningún político o empresarios les diga lo que tienen que hacer.

Cortizo afirmó que buscará dar rápida respuesta a las demandas ciudadanas por servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de la población. Y, al mismo tiempo, generar confianza en los inversionistas, locales y extranjeros, con reglas claras y juego limpio para todos. Eso pasa por una revisión de los pliegos de cargo de las licitaciones y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios, junto con el escrutinio y las buenas prácticas de las empresas contratistas.

El presidente electo también está generando confianza en su política exterior, la cual solo puede ser exitosa con un país alineado internamente. Ha reconocido que Panamá tiene un enorme compromiso con la región por su vocación y papel tradicional como componedor amigable donde existan conflictos.

La relación histórica, estratégica y sumamente importante, como ha definido el gobierno entrante los vínculos con Estados Unidos, anticipa un diálogo fluido con Washington.

En su reciente visita a Panamá, Mauricio Claver-Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reconoció “serias discrepancias” con el gobierno saliente de Juan Carlos Varela sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. “Estamos muy optimistas en la nueva relación con la administración de Cortizo. Queremos ayudar y colaborar en una relación basada en comunicación, honestidad, sin sorpresa, y confianza”, resaltó.

Para Cortizo, China es un nuevo jugador en Panamá. “Estamos comenzando a conocernos”, afirmó. Su posición es “fortalecer las relaciones con China, pero basadas en el respeto en dos vías”.

La confianza que está generando el gobierno entrante le permitirá a los ciudadanos considerar la democracia como una forma de vida, visualizarla como una manera de incorporar a toda la sociedad en una meta común, para entender el poder político y la vida social como un espacio para la convivencia, la libertad, el desarrollo personal y colectivo, con igualdad de oportunidades y con cohesión.

No se espera que todos estén de acuerdo con Cortizo; tampoco cuenta con una varita mágica para resolver todos los problemas. Pero hay una realidad: si hace un buen gobierno, a todos los ciudadanos les irá bien y al final del próximo quinquenio Panamá, indudablemente, será un mejor país.

El autor es periodista