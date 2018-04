Panamá cuenta con 28 bancos de sangre que mantienen sus reservas individuales del líquido de la vida. No hay coordinación central y muchas veces lo que existe en un banco de sangre es desconocido por los demás. El hemocentro sería una respuesta institucional que pondría a tono las donaciones de sangre y plaquetas, permitiendo atender con mayor rapidez a toda la población, libre de la angustia de solicitudes de donaciones de emergencia, dado que se podría planificar mejor la gestión de sangre. Además, el hemocentro evitaría el desperdicio de donaciones y enfocaría los esfuerzos de recolección para atender momentos críticos en los cuales la salud de los panameños es más vulnerable. No es suficiente que alguien done para que otra persona viva, sino que también es necesario que exista una organización que le de coherencia a la logística de la distribución de la sangre, y atienda a los sectores más vulnerables e incluso a regiones como Darién y Guna Yala, donde no existen bancos de sangre. Por todo lo anterior, el proyecto de ley 539, que establece el marco institucional y el patronato que regirá al hemocentro nacional, debe recibir el más amplio respaldo de todos los sectores, sin banderías políticas. Cada día que se retrasa la aprobación de este proyecto, es un pedazo de vida que se le arranca a los panameños. Panamá requiere el hemocentro nacional, ya.