La tecnología ha creado nuevas plataformas de comunicación, aprendizaje, entretenimiento e interacción para toda la humanidad. Los nuevos equipos y medios no son malos o peligrosos por sí mismos, sino que facilitan e intensifican las oportunidades para innovar en actividades positivas, y en conductas perjudiciales. Este es el riesgo inherente de toda nueva tecnología. Aunque el acoso, el hostigamiento, las trampas y los engaños abunden en el mundo digital, existen herramientas y organizaciones de ayuda que deben ser utilizadas para enfrentar el lado oscuro del alma humana. Es claro, como sugieren los especialistas, que hay que aplicar el sentido común, investigar y educarse sobre los riesgos y amenazas existentes, y cómo se pueden mitigar. Frente a los casos de abuso o acoso, es vital que las víctimas busquen apoyo y que no sean nuevamente marginadas, nadie es invulnerable frente a los ataques a la intimidad, la vida privada o la integridad y reputación digital de nuestras existencias. La gran lección, que empezamos a comprender, sobre las redes sociales, es que son el reflejo de las actitudes, valores, pasiones, principios y falencias de los seres humanos. Estas redes no crean monstruos ni fabrican villanos, ya que en realidad nos revelan tal y cual somos, para bien o para mal.