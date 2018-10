La caída en el índice de competitividad global, herramienta que busca identificar y comparar la capacidad que tienen los países para proveer oportunidades de desarrollo a sus ciudadanos, merece la atención de las autoridades presentes y de aquellos que aspiran a reemplazarlas a partir de 2019. Hace unos años, solo Chile se ubicaba por encima de Panamá. Hoy, un puñado de países de la región obtiene mejores resultados que el nuestro. La caída en sí es alarmante, porque se observa en casi todos los aspectos analizados, pero lo es aún más si se toma en cuenta que el producto interno bruto de Panamá ha estado creciendo a un ritmo superior al de las economías de los países que hoy nos superan en este índice. Eso tiene una sola lectura: los panameños no hemos sabido sacar provecho de la riqueza. No la hemos transformado en instituciones más firmes ni en ciudadanos mejor capacitados. No hemos invertido lo suficiente en ciencia y tecnología. En resumen: hemos crecido más de lo que hemos progresado. Tomemos nota y, en lugar de distraernos buscando justificaciones, propongámonos mejorar estos resultados.