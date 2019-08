¿Es la Caja de Seguro Social (CSS) una entidad que pertenece a los cotizantes? Eso es lo que dice el papel, pero en la práctica es un botín de políticos inescrupulosos que la tienen sometida a su vergonzoso clientelismo. Estos políticos no hacen nada por mejorar las finanzas de la entidad. Muy por el contrario, con sus interminables listas de “recomendados” para puestos y nombramientos, lo que hacen es hundirla más de lo que ya está. Carecen de todo escrúpulo con aquellos que sí pagan puntualmente cuotas, quienes al final solo reciben magras jubilaciones y pensiones que impiden llevar una vida digna, y una deficiente atención médica. Ahora, como si no fuera suficiente, el director de la entidad ha empezado a subir emolumentos sin considerar la escala salarial. Pronto acabarán lo poco que queda para los asegurados. ¿De qué se vale el director para aumentar a unos sí y a otros no? La discreción no es un criterio, ni un “recomendado” es la mejor opción para la institución. Las autoridades deberían haber entendido ya que la CSS no es un organismo cualquiera. Es altamente técnico y en sus finanzas está el futuro de buena parte de la población, que empieza a entender la gravedad de lo ocurre. Solo basta recordar que en abril del año pasado comenzaron las protestas callejeras que todavía hoy sufre Nicaragua, y se originaron por unas pretendidas reformas para meter mano al Instituto de Seguridad Social. Harían bien en mirarse en ese espejo.