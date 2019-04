Influencia vs. empoderamiento

Unos 846 mil 142 jóvenes de 18 a 30 años votarán en las elecciones de mayo 2019 en Panamá, 30% del padrón electoral, porcentaje que aumenta en cada nuevo proceso de elecciones. Pero su creciente influencia en las urnas contrasta con la abrupta caída de su protagonismo en la expansión del empleo.

23% de los 228 mil 96 empleos generados entre agosto de 2004 y agosto de 2009 (cifras del INEC) benefició a panameños (as) de 15 a 29 años. Entre agosto de 2009 y agosto de 2014 se crearon 254 mil 560 empleos, de los cuales 27 mil 743 (11%) fueron juveniles, y de los 173 mil 241 nuevos empleos generados entre agosto de 2014 y agosto de 2018, solo 16 mil 991 (10%) involucró a trabajadores menores de 30 años.

Estos muchachos (as), un tercio de la población en edad productiva y 60% de quienes buscan trabajo en Panamá, solo se han beneficiado de 1 de cada 10 nuevos empleos generados por nuestra economía en la última década. En 2008, los jóvenes ocupaban 31% de las plazas de trabajo, el trabajador promedio tenía 39 años y 10.8 años de escolaridad. Hoy, la juventud es 25% del empleo, la edad promedio de las personas que trabajan es 53 años y tienen 11.3 años de instrucción formal. En 10 años, la participación de los jóvenes en el empleo cayó 6 puntos, la edad de la fuerza laboral panameña subió 14 años y su escolaridad solo aumentó 6 meses. El trabajador panameño está envejeciendo, no profesionalizándose.

No es sorpresa que esta población aporte el 61% de los desempleados, uno de cada cuatro de ellos (as) no trabaje ni estudie (nini), represente 57% de la población penitenciaria, se vean involucrados en dos de cada tres detenciones que hace la Policía, 83% de ellos sienta que sus perspectivas laborales no han mejorado, la deserción escolar en educación premedia y media supere el 56%, Panamá sea el país latinoamericano con la mayor proporción de adolescentes que ve la educación como una “pérdida de tiempo” y el número de panameños víctima de la delincuencia se haya triplicado ente 2008 y 2016.

Adicionalmente, entre 2004 y 2014 se acometieron importantes proyectos de infraestructura, siendo la ampliación del Canal el más relevante. Esto ocasionó que el 52% de la expansión del empleo viniera de la construcción, comercio y agricultura. A partir de 2014, esto cambió, y tres de cada cuatro nuevos empleos vienen de la logística, turismo, industria, salud, tecnología y otros servicios, con requerimientos educativos superiores a los de la década anterior.

Hace 10 años, los asalariados privados representaron 99% del crecimiento del empleo y en 2013 representaban 53% de la fuerza laboral. Hoy solo aportan 9% de los nuevos empleos y son 47% de los trabajadores. En contraste, la participación de los trabajadores independientes aumentó cinco puntos en ese mismo lapso y aportan tres de cada cinco nuevos empleos.

Este panorama plantea varios dilemas. Si bien la educación es clave, la generación de empleo formal requiere del restablecimiento de la confianza de los empresarios para invertir. Sin inversión privada no habrá empleo. Segundo, la educación debe estar orientada a generar competencias que el sector productivo necesita. Tercero, a nivel mundial, el emprendimiento es la modalidad laboral favorita de los jóvenes, máxime con el cada vez mayor impacto de la tecnología, por lo que estimularlo es un paso en la dirección correcta.

Estamos ante un problema estructural difícilmente abordable a corto plazo, solo con programas, proyectos, subsidios o buenas intenciones. Debemos evitar que nuestras entidades de enseñanza sean “fábricas de desempleados”, para lo cual es imprescindible medir la relación entre educación e inclusión productiva, o todos nuestros programas educativos serán poco más que “actos de fe”.

El autor es asesor empresarial