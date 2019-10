Influenciador: cambia tu modus operandi

Querido influenciador: te retamos a que cambies tu modo de operar y te conviertas en un influenciador real.

Hace unos meses atrás, como movimiento anti-bullying “Ni Uno Más” -en aquel entonces Make A Noise- realizamos el Show de Magia UNI2 en el Teatro La Estación, con el fin de recaudar fondos. Con la ayuda de D-s, este fue todo un éxito. Sin embargo, no todas las personas invitadas se presentaron aquel día. Para ser más específicos, nuestra lista de invitados estaba compuesta por decenas de influenciadores que habían confirmado su asistencia. Aun así, solo ocho se presentaron.

El bullying o acoso escolar, según la Fundación Relaciones Sanas, afecta al 87% de los estudiantes panameños. A pesar de su gran efecto, este no es uno de los problemas más atendidos dentro de la sociedad panameña.

El hecho de que no veamos el daño que causa el acoso escolar, no lo convierte en inexistente. El bullying crece en silencio, y nuestro rol en la sociedad es de actuar por aquellos que no son capaces de hacer ruido. El creer que esta no es nuestra batalla, colateralmente nos afecta en nuestro día a día.

Por definición, el bullying debe constar de agresor, víctima y testigos. Siendo la mayoría los testigos, la oportunidad de cambio está en todos nosotros. Si la intervención ocurriese, según stopbullying.gov, el 57% de los casos de acoso se detendrían. Así que, si el silencio es lo que acelera el crecimiento de este problema, ¿por qué no hacer lo opuesto, ruido, para reducirlo?

Marisol, Sofía, Bettina, Yael, Raúl, Anita, Daniela y Ana fueron los influenciadores que se presentaron. A pesar de todo, fueron suficientes para causar el ruido necesario. Aplaudimos a aquellos influenciadores que asistieron a nuestro evento. De no ser por ellos, no podríamos haberle hecho eco al asunto.

Imaginemos una red social en la que realmente todos nos dedicáramos a impactar en las personas, mas no para comercializar un producto. Para lograr imprimir esa huella, retamos a los influenciadores a una competencia sana. Con el fin de generar un impacto, transmitir valores, y cambiar ideologías para convertirlo en el nuevo modus operandi.

Es más, los retamos a que publiquen este artículo en sus redes sociales. Hoy la percepción de la definición de la frase influenciador social cambia. Esta nueva percepción de la definición nos brinda como resultado a un influenciador real.

Un influenciador real es un ciudadano que se atreve a transmitir su posición de apoyo para la creación de un mejor ambiente de convivencia. Para convertirte en uno, no requieres tener más que la capacidad de expresión oral o escrita, ya que el objetivo es impactar. Cualquiera puede serlo y hacerlo. Un influenciador real es una persona que transmite únicamente realidades. La idea de que una “vida perfecta” existe, es completamente errónea. Transmitir ese concepto, lo único que crea es resentimiento y problemas de salud mental en los seguidores debido a que intentarán copiar al influenciador, mientras que resulta ser una tarea imposible.

Así que, la sociedad necesita más influenciadores reales, que compartan cosas reales y estén comprometidos con crear un impacto real. La capacidad de impactar de un influenciador real va más allá de tener una página de Instagram, diez mil seguidores, e imágenes retocadas. Ahora, ¿se atreven a cambiar su modus operandi y sumarse a nuestro #InfluencerChallenge?

Los autores son estudiantes de secundaria y lideran un movimiento ‘anti-bullying’