JMJ: antes, durante y después

En el marco del magno evento que se está celebrando en nuestro país, me he percatado de las pasiones que levanta el tema; las creencias religiosas siempre han sido objeto de debates. Yo, personalmente, prefiero acogerme al viejo refrán que reza: “en la mesa ni política ni religión”, tal cual como me lo inculcaron las reglas de etiqueta y la sana convivencia social; pero dado el caso, creo prudente emitir mi opinión sobre ambas.

Al ir la religiosidad y política muy de la mano en este último quinquenio, me tomo el permiso y prefiero despojarme de mi papel de apasionada política y creyente, buscando darle un tono más coherente y objetivo a mi opinión e ideas que surjan, y es que la JMJ no ha sido más que un tema donde se ha desenvuelto una batalla entre creyentes, no creyentes, simpatizantes y no tan simpatizantes; empero, el ambiente de unidad y afabilidad a los inquilinos temporales (peregrinos) se ha hecho sentir.

Sin ánimos de generar polémica dentro de este ambiente que nos da un respiro en medio de las contiendas próximas, deseo hacer un llamado de atención: no nos olvidemos de las prioridades del país. No es un llamado a irrumpir en la paz y en la alegría que ha inundado al país en estos días; es un llamado a no permitir que esto nos sirva como cortina de humo para olvidar los problemas que afrontamos.

Actualmente, siento un sabor agridulce, pues da alivio la ausencia de notas negativas en los diferentes medios de comunicación y la tendencia en redes sociales sobre la buena acogida a nuestros visitantes, pero esta pausa en la que nos encontramos no es permanente. Tras bastidores tenemos un gobierno dedicado a gobernar para el exterior, un gobierno que tras cada visita oficial se ha encargado de barrer bajo la alfombra las disyuntivas que enfrenta el país.

No permitamos que caigan en oídos sordos las afirmaciones de nuestros gobernantes, quienes hacen alarde de la rehabilitación de infraestructura únicamente para el cómodo tránsito de la caravana papal, como si de un favor se tratara; mientras que en 365 días del año son sus conciudadanos los que deben enfrentarse a las penurias del ineficiente estado de algunas avenidas, por no decir la mayoría. No seamos ciegos ante las medidas paliativas, estas quedan en el olvido una vez la luz de la JMJ se apague y la fiesta termine.

Y es que mis creencias no se deben anteponer a las necesidades de terceros; mis creencias deben ser testimonio que antes de servir mi voluntad, estoy para servir la de mi prójimo. Nuestras prácticas deben ir acordes con nuestras prédicas, y es que celebrar con dinero que no corresponde no habla bien de lo que consideramos correcto. Es una alegría casi hipócrita la que se siente ver al país en fiesta, cuando hay oportunidades apagándose detrás de cada centavo mal invertido para este recibimiento.

No es mi intención despotricar contra un evento que puede representar resultados. Igualmente, el estudio económico del que las autoridades alardean e indican los millones que va a dejar este evento al país, sin dejar en suspenso el próximo uso de estos ingresos que administran nuestros gobernantes.

No obstante, espero con ansias que el mismo permee en nuestros ánimos y nos permita tener una visión de lo que podemos llegar a ser si hacemos las cosas bien. Es más, siento responsabilidad (y sería una omisión de mi parte) no advertir que debemos ser consecuentes, tanto con nuestro razonar como con nuestro actuar, y que cuando baje el telón y el escenario se recoja, entendamos que lo que importa mejorar aún seguirá allí, esperando ser atendido. Que esta JMJ sirva de motivación para lo que verdaderamente aspiramos ser como país. Que el ser más humanos no solo sea un eslogan, sino un hábito.

La autora es abogada