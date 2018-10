Según cifras estimadas por parte del Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud, se estima una inversión aproximada de $54.5 millones para financiar el encuentro religioso que tendrá como sede la ciudad de Panamá. Adicional a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá tiene contemplado invertir $245 mil 770 en el alquiler de 121 carros para transportar a los jefes de Estado, invitados especiales, seguridad del papa Francisco, cancilleres y ministros. Se espera la llegada de más de 400 mil peregrinos, muchos de los cuales se hospedarán en centros de acogida, hogares de familias panameñas y otros que pueden optar por las modalidades y paquetes de servicio para peregrinos. Las preguntas que nos hacemos es: ¿JMJ para qué? ¿Para qué tanta parafernalia sin sentido ante nuestras problemáticas actuales? ¿Qué provecho nos brinda la JMJ al país en general?

En el informe del presidente Varela ante la Asamblea Nacional del 2 de enero del presente año, invitaba a todos los panameños para que trabajemos en conjunto ante la celebración más “importante” de nuestro país. Ante esta solicitud, muy bien adornada y con muchas expectativas, es preciso señalar algunas de nuestras carencias para poder comprender la magnitud del problema que se avecina.

Con un estimado de 1 millón 500 mil ciudadanos, la ciudad de Panamá no solo es la más habitada del territorio nacional, sino que es la que mayor problema de transporte, red vial y movilización de sus ciudadanos presenta. La dificultad del tránsito vehicular, a diario ocasionado por el tranque, la ineficiente frecuencia de las flotas de metrobuses para suplir el traslado de los usuarios, la inseguridad del transporte particular y público, sumado al deterioro vergonzoso de las calles, vías y avenidas. Amén de las positivas cualidades del Metro de Panamá, la ciudad metropolitana presenta serias dificultades a la hora de remediar una necesidad tan básica como lo es el transporte público.

Además, hay que tomar en cuenta nuestro sistema médico hospitalario, caracterizado por la inoperancia de atención efectiva a los pacientes, el suministro de medicamentos y las largas horas de espera en las salas de urgencias se suman a los defectos por corregir. Solo en la JMJ de Madrid la cifra de atención médica de los peregrinos superó los 1650 casos).

Otro reto que aún no han asumido las autoridades de salud pública es la falta de una fuerte campaña cívica de salud. No olvidemos que el mayor grueso de los participantes son jóvenes, muchos en edades sexualmente activos, por lo cual es imperante la distribución de preservativos e información. Muy mojigato de nuestra parte sería pensar que la JMJ será un evento cien por ciento de oraciones y plegarias, pues hay que asumir los riesgos y evitarlos a tiempo. La campaña debe incluir no solo los problemas de enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados y VIH, sino evitar una propagación mayor de brotes infecciosos, bacteriológicos, entre otros. Esto conlleva un reto aún mayor, ya que gran parte de esta prevención es el buen suministro y uso adecuado del agua potable. Problema latente en la ciudad, que al mínimo daño en una potabilizadora o rotura de cualquier tubería, basta para que gran parte de la población quede sin el vital líquido por horas, e incluso, días.

Notorio, a su vez, es la poca capacidad del trato de los desperdicios en Panamá, la basura es un malestar que aqueja a diario múltiples sectores de la capital y sabemos que un megaevento como el que será la JMJ, la saturación de los desperdicios será significativo.

El Gobierno y la Iglesia católica amparan y justifican el evento con una trascendencia inigualable. Una fiesta por todo lo alto. Lejos de eso, las incomodidades son notorias y los problemas por resolver en Panamá abundan. La JMJ no es más que una decisión caprichosa mal tomada y los resultados “espirituales” poco convencen en pleno siglo XXI. Una vez más, es inevitable preguntarse: ¿JMJ para qué?

