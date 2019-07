¿Usted se ha puesto a ver cuánto poder tiene el partido de gobierno?Le hago un conteo: Nito Cortizo ganó con un 33% y domina el Ejecutivo; en alianza con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), el Partido Revolucionario Democrático (PRD)controla la Asamblea Nacional con 38 curules; tiene las 3 principales alcaldías del país (Panamá, Colón y David) y en su periodo se escogerá un nuevo contralor, 6 magistrados de la corte y 6 directivos del canal.

OK, eso es buco, rantan, pocotón de poder. Pero no nos preocupemos, tenemos un sistema partidista que le da su lugar a la oposición. Bueno, en realidad no, pero tenemos partidos políticos sólidos y éticos que quizá puedan hacer contrapeso. Bueno, en realidad no, tenemos partidos. Bueno, quizá partidos es el término legal, en realidad tenemos unos colectivos que velan por sus propios intereses. ¿Estamos o’didos, como dice Figueroa Mayani?

¡No! Hay otra fuerza, grande, masiva, que solo necesita un poco de fuerza para despertar y que ya ha demostrado su poder: la ciudadanía. Sí, los ciudadanos durante los últimos años hemos dado por lo menos un atisbo de querer involucrarnos y cambiar las cosas. El movimiento #NoALaReelección, la escogencia de diputados independientes y la primavera de contenido político en las redes dejan al descubierto una ciudadanía que se quiere involucrar.

El fallecido artista panameño Alonso Blackwood, conocido como Danger Man, en una de sus canciones decía “Juega vivo, buay, abre tu mente, juega vivo buay, no te confíes”. Los panameños tenemos que hacer honor a esa cualidad de la que tanto nos jactamos y tenemos que jugar vivo. Pero, ¿qué significa jugar vivo en este contexto? Para empezar, estar pendientes, por eso aplaudo la iniciativa “Tu diputado tu empleado” (la pueden seguir en @hdtuempleado), que pretende informar a la población sobre lo que pasa en la asamblea en tiempo real. Eso es lo primero que tenemos que entender, que para cambiar las cosas, tenemos que saber qué está pasando. Lo siguiente es activarse, y por eso el sitio de noticias Praxis (Pueden seguirlos en @praxispty) lanzó una iniciativa para que cada ciudadano adopte un diputado y en sus redes personales informe a la ciudadanía sobre si el diputado va a trabajar, qué ley presenta, qué debate, etc. Uno de los problemas de nuestra democracia sigue siendo la Asamblea, y aunque avanzamos enormemente en estas elecciones botando a un par de momias que había allá adentro y escogiendo una bancada independiente, tenemos que jugar vivo para que la Asamblea tenga que hacer los cambios que los ciudadanos tanto exigimos de ellos.

Aplaudo el hecho de darle un voto de confianza al partido de gobierno y al presidente Nito Cortizo, pero su partido tiene mucho poder, necesita de una oposición beligerante que lo mantenga al margen de decisiones que puedan afectar a nuestro país, y los partidos políticos tradicionales ya nos dieron la señal que pueden ser fácilmente maniobrables con dádivas, chantajes y sobornos. Por ende, solo nos queda a nosotros la ciudadanía levantarnos y ocupar cualquier espacio, grieta o huequito de participación ciudadana que encontremos para hacer sentir nuestra voluntad.

El autor es director ejecutivo de Movin