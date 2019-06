Junio, Mes del Orgullo Lgbtiq+

Junio marca el inicio de un hermoso trabajo de visibilidad de los derechos humanos de personas Lgbtiq+ en Panamá y alrededor del mundo. Si bien nuestro país está lejos de ser una sociedad que realmente acepta a las personas Lgbtiq+, contamos con un ganado espacio de participación y expresión cultural a través del Mes del Orgullo, que culmina con la actividad principal: la Marcha del Orgullo el próximo 29 de junio.

Es importante recordar que el orgullo o pride, si bien es una celebración a la diversidad, conmemora la valentía de personas que dijeron no más al acoso, discriminación y violencia que personas Lgbtiq+ sufrimos. Específicamente, con los eventos del Stonewall Inn en junio de 1969, en Nueva York, en los que algunas de sus más prominentes líderes fueron las activistas y drag queens Marsha P. Johnson, junto a su amiga Sylvia Ray Rivera. Una mujer afrodescendiente y otra latina, con todas las desventajas sociales y económicas, lograron con su tenacidad, alzando su voz por la justicia, un movimiento de liberación mundial.

Desde Fundación Iguales, aprovechamos la coyuntura para, a través de eventos académicos, culturales y sociales, educar sobre nuestra historia y lucha por nuestra dignidad humana, así como la creación de espacios seguros de convergencia y creación de comunidad.

El 1 de junio se izó la bandera del arcoíris en diferentes lugares de nuestro país. Ese día, miles de personas sonreímos al sentir un apoyo, al menos simbólico, a quienes somos y nuestra identidad. Algo tan sencillo como izar una bandera es motivo de un sinnúmero de ataques, burlas y cuestionamientos. Y es que eso es justamente lo que nuestras sociedades homofóbicas, heteronormativas y machistas han querido perpetuar: la invisibilidad de personas Lgbtiq + y lo que representamos, una real diversidad. Una sociedad que perpetúa las desigualdades de mujeres, afros, indígenas, personas con discapacidad, personas mayores y en general todo grupo en condición de vulnerabilidad.

Así, es lógico observar el nivel de discursos de odio de unos cuantos al literalmente ver en ese símbolo de cambio, la bandera del arcoíris, el final del status quo, en el que un grupo de personas puede reducir al silencio a otras.

Es por esto que es sumamente importante conmemorar el orgullo, ese orgullo de poder seguir adelante y buscar tu felicidad, aunque el sistema busque apagar tu luz. Hoy, una persona gay como yo no cuenta con una clara protección contra la discriminación por mi orientación sexual; no puedo en igualdad acceder al derecho del matrimonio civil; a mis compañeras y compañeros trans no se les respeta su derecho a la identidad; sufrimos a través de las burlas e insultos una violencia constante; nuestra democracia fracasa en respetar nuestros derechos. Pero tenemos libertad de expresión para poder escribir estas líneas, tenemos libertad de asociación para participar activamente desde la sociedad civil, practicamos nuestra libertad de reunión al reunirnos a izar nuestra bandera, caminaremos con orgullo en la marcha ejerciendo nuestro derecho a la libre circulación y manifestando nuestras reivindicaciones, ejercemos nuestro derecho a participar en la vida política.

Como activista de derechos humanos, pido solidaridad. Si bien el cambio legal es imperante, es necesario acompañarlo del cambio social, ese cambio que cada uno de nosotros puede individualmente propiciar. Necesitamos más personas valientes en nuestras familias, lugares de trabajo, desde nuestras representaciones políticas y liderazgos sociales.

Personalmente, he tenido la dicha de contar con una familia excepcional, amigos maravillosos y en general un sistema de apoyo. Pero no es así para muchas personas, quienes viven escondidas por miedo al rechazo. Debemos darle esperanza a ese joven en Las Tablas que no entiende por qué sufre violencia por ser quien es, a esa chica trans en las montañas de Chiriquí que se cuestiona si algún día será feliz, en general a toda persona que se va a dormir en sufrimiento por no ser aceptada por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En palabras del gran activista, político y mártir de la comunidad gay Harvey Milk: “La esperanza nunca será silenciada”.

El autor es abogado, presidente de la Fundación Iguales