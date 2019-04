Justo antes de votar

Siendo el último artículo antes de las elecciones, pensaba explicar mi voto. Pero Xavier decidió la semana pasada plagiarme el artículo antes de escribirlo, así que no repetiré la misma historia. Mi análisis se parece demasiado al presentado por mi colega de columna. Hace mucho decidí votar por el independiente con más oportunidad, así que votaré por Ricardo Lombana, a pesar de las dudas justificadas que puedan existir al apoyar a un equipo capaz, pero sin mayor experiencia pública, sin una bancada legislativa definida y con una serie de ideas por desarrollar.

Dicho esto, y sin querer quitarle protagonismo a Flor, “la glosista por excelencia”, hago algunas de mis “glosas” sobre la campaña.

Por la tierra de “el buen gobierno”, se contradicen de lo lindo. Mientras aseguran que Lombana fracasará por no tener una bancada legislativa, nos garantizan que ellos gobernarán sin los maleantes de su partido. O sea, sin bancada. A ver si se ponen de acuerdo, porque no suenan muy coherentes.

El jueves se publicaron las dichosas planillas que veníamos pidiendo por más de un año. Y lo que obtuvimos fue como destapar un tanque séptico en una finca de porotos. La cantidad de m… que ha salido de allí solo confirma que estamos secuestrados por una banda de forajidos, que usan nuestros impuestos para enriquecerse -como diría Rubén Blades- “de la manera más vulgar y descarada”. Sin entrar en grandes detalles por falta de espacio, el total de las planillas y donaciones ascendió en cinco años a la módica suma de 166 millones de dólares, repartidos entre nuestros 71 progenitores de la patria. Lo cual corresponde a 90 mil dólares diarios. Sí, diarios… Solo imagínense lo que se podría hacer en educación, salud, ciencia y tecnología con lo que esta gentuza se ha llevado para jugar a la politiquería. Solo pensarlo da ganas de electrificar la cerca de la Asamblea, rebautizarla como “La Joyota” y dejarlos allí 20 años.

Al final, y después de mucha conjetura, resulta que el expresidente de El Renacer no renació nada. En un fallo que ya era esperado, el Tribunal Electoral decidió que no puede ser candidato ni a alcalde ni a diputado. Así que las opciones para quienes votarían por él serán tener de diputada a Mayín y de alcalde a Chello. Espero piensen bien lo que esto último significaría. Supongo que “gasman”, “el grabado” y el desconocido de las tres erres estarán de plácemes. Yo votaré por el independiente, aunque no lo conozco de nada. Como le dije hace unas semanas, se ganó mi voto porque lo que pasa es que a los otros sí los conozco.

Tristemente, nuestro alcalde parece que quedará sin hacha, calabaza ni miel. Teniendo la oportunidad de ganar la Alcaldía de forma abrumadora (dada la competencia), se jugó una carta presidencial de la cual puede salir sin argumentos para lograr el control de su partido, y sin mucha base de cara a 2024. Le tocará forjarse un espacio desde una posición poco beligerante. Será interesante ver cómo utilizará su experiencia para recolocarse. Porque de que piensa volver, no tengamos la menor duda.

Y así llegamos a la semana de las elecciones. Como ya dije antes, la prioridad es no reelegir a nadie y tratar de sacudirnos, más que de los partidos, de las cúpulas que los controlan. Y toda la gente decente que estoy seguro pertenece a partidos, debe entender que no puede seguir escogiendo a esa gente para que los represente, porque pone muy en duda los principios de todo el colectivo.

Termino, como en Twitter: #NoALaReeleccion, #VotaIndependiente, #GanchoAl10

El autor es cardiólogo