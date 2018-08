Lactancia: mi propio banco de leche

Quienes me conocen como pediatra saben que intento favorecer la lactancia materna exclusiva al menos los primeros seis meses de vida del bebé; por lo tanto, como mamá, decidí que iba a seguir las indicaciones que doy como pediatra.

La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante los primeros meses de vida para su adecuado crecimiento y desarrollo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. También, contribuye a la salud y el bienestar de la madre, disminuye el riesgo de cáncer de ovario y mama, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente.

Siempre pensé que dar pecho es un acto natural, que simplemente era cuestión de proponérselo e intentarlo; sin embargo, debo confesar que no resultó tan fácil para mí.

Luego de 12 horas de dar a luz, comencé a sentir un dolor muy intenso en los pezones cada vez que prendía a mi bebé al pecho, se me escapaban lágrimas de dolor, me sentía muy culpable y frustrada por no estar disfrutando de ese momento, que había imaginado sería mágico.

Decidí quitarme la bata de pediatra y ponerme en los zapatos de mamá, por lo cual pedí ayuda a las enfermeras, al pediatra y a una consultora de lactancia; necesitaba que me escucharan, me ayudaran a mejorar mi posición para dar pecho, y me dieran el aliento que necesitaba para seguir adelante con la tarea que me había propuesto.

Con el apoyo de mi esposo, la nana de mi bebé y mis compañeras de trabajo, que siempre me separaban un espacio físico y tiempo para que pudiera extraerme leche, logré armar mi propio banco de leche materna. Gracias a ello, mi bebé tomó exclusivamente leche materna los primeros seis meses de vida.

La lactancia no siempre es fácil, si bien es un acto natural y todas las mujeres tenemos el potencial de hacerlo, al inicio duele: duelen los pezones porque se agrietan, duelen los pechos cuando están llenos de leche, duele todo el cuerpo por el cansancio de alimentar a un bebé cada vez que lo pide.

Sin embargo, ese dolor se hace más fácil de soportar si pedimos ayuda, recibimos información y apoyo.

¡Dar lactancia materna es un acto natural que se favorece!

La autora es pediatra