Luisiana y la Zona del Canal

Se atribuye a José Cecilio del Valle decir que “el estudio de la historia no es un estudio vano, es necesario para saber gobernar”. Pues bien, hay mucho de nuestra historia patria que gobernantes y gobernados debiéramos conocer y nunca olvidar… tanto quienes lo vivimos como quienes no por igual para no convertirnos en lotófagos. Así debe ser con todo lo relacionado a la fenecida Zona del Canal, que tomó 100 años hacer desaparecer.

Como se sabe, ese enclave colonial fue puesto bajo las leyes del Estado de Luisiana, fuertemente esclavista, de Estados Unidos patentizando la condición de apartheid estadounidense. Lo que eso significaba para nosotros pudo colegirse de conocer más sobre la historia de Luisiana. Refresquemos la memoria histórica como sugiere Valle.

Para 1840, la ciudad de New Orleans se había convertido en el mayor mercado de esclavos de Estados Unidos. Durante las primeras décadas del siglo XIX más de un millón de esclavos negros fueron vendidos hacia nuevos territorios.

El Domingo de Pascua 13 de abril de 1873 tuvo lugar uno de los hechos más atroces y salvajes ocurridos en el Estado de Luisiana, que pone de manifiesto su carácter extremadamente racista: La masacre de Colfax. Reseñemos brevemente lo sucedido.

La masacre de Colfax ocurrió el Domingo de Pascua del 13 de abril de 1873, en la ciudad de Colfax, parroquia de Grant, del estado de Luisiana, Estados Unidos. A raíz de una controvertida elección a gobernador y otras autoridades locales, un grupo de hombres blancos armados con fusiles y un pequeño cañón sometió a los libertos y a la milicia local, compuesta también por afroestadounidenses, al intentar controlar el palacio de justicia de la parroquia de Grant en Colfax.

Sin embargo, no atacaron a los funcionarios republicanos blancos. La estimación del número de muertos varía según las diferentes versiones. Dos alguaciles de los Estados Unidos que visitaron el lugar el 15 de abril de 1873 (dos días después de la masacre) y ordenaron la inhumación de los cadáveres informaron que pudieron enterrar a 62 afroestadounidenses. Un informe militar de 1875 (dos años después de la masacre) dirigido al Congreso identificó por sus nombres a 81 individuos de raza negra asesinados, y también estimó que entre 15 y 20 cuerpos fueron arrojados al río Rojo. Otros 18 fueron enterrados secretamente, lo que arrojaba un total de entre 114 y 119 afroestadounidenses muertos. Un folleto del Departamento de Turismo del Estado de Luisiana de 1950 registraba las muertes de 3 hombres blancos y 150 negros.

Este ataque causó la mayor cantidad de víctimas de todos los sucesos violentos que siguieron a la disputada contienda de 1872 entre republicanos y demócratas por el gobierno de Luisiana, en la cual ambos candidatos se adjudicaron la victoria. De hecho, cada elección en Luisiana entre 1868 y 1876 estuvo marcada por la violencia incontrolada y el fraude generalizado.

Quizás ahora podamos comprender mejor la tragedia que vivió el compatriota negro Lester León Graves, quien mantenía relaciones amorosas con una mujer estadounidense blanca y fue condenado a 50 años de cárcel en la otrora cárcel de Gamboa. Inolvidable el libro Gamboa Road Gang de Joaquín Beleño C., que leímos en el Instituto Nacional. Luisiana fue el estado bajo el cual quedó supeditada la vida y honra de todos los seres humanos dentro de los mil 432 kilómetros cuadrados de la Zona del Canal, por largos y cruentos 100 años que terminaron el 31 de diciembre de 1999 con los Tratados Torrijos-Carter cuando nació la segunda República de Panamá, ahora sin enclave colonial, un solo territorio bajo una sola bandera. Nunca lo olvidemos. Sea.

El autor es docente universitario