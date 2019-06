El Ministerio que viene

El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, lo anunció hace unos días: el nuevo director del INAC es Carlos Aguilar, director de cine, economista y hombre que recibe elogios de los que consulto sobre su talante. Una gran decisión que nos ilusiona, especialmente porque será, muy pronto, ministro de Cultura de nuestro país.

Por fin llega un Ministerio, necesario y fundamental, que marcará un antes y un después en la percepción que de la cultura tenemos los panameños. No es tarea fácil la que tiene por delante nuestro flamante director y futuro ministro, pero contará con la complicidad y el apoyo del mundo cultural panameño que ve cumplida una vieja promesa.

La cultura, nadie lo olvide, aumenta el PIB de cualquier país que la gestione con eficiencia. Lo que contribuye a que la “marca Panamá” sea atractiva no es solo la estabilidad política, que sí; no es solo la estabilidad económica, que también; o las facilidades de negocio que el sistema proporcione; es también una cultura atractiva, que combina patrimonio, música, arte, literatura, gastronomía y tantas otras áreas que nos hacen ser quienes somos para darnos a conocer al mundo.

Es cierto también que se nos vienen encima dudas, viejos fantasmas del pasado de promesas no cumplidas, y no es para menos, pero vamos a echarle todos muchas ganas y una pizca de ilusión para que este gran proyecto no se quede tan solo en buenas intenciones políticas.

Enhorabuena a Carlos Aguilar; le auguramos éxitos en su gestión y en el desarrollo del proyecto, a él y a su equipo, porque tiene a su disposición a grandes profesionales y amantes de la cultura que seguro van a ayudarle a dar cobertura a todas las áreas que requieren atención urgente.

No conseguirá agradar a todos, seguro. Espero que todos construyamos con nuestras críticas. Recuerden: la queja no es constructiva, es solo pataleo virtual, puro veneno de los que no aman de verdad la cultura de nuestro país.

El autor es escritor