Ministro ‘no grato’

Luego de mantener nosotros de manera constante en las redes sociales la propuesta de declarar persona “no grata” al ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, el Consejo Municipal de Colón, no el Consejo Provincial, como mal señala un diputado gobiernista, decidió la medida de considerar así al jefe de la cartera del Miviot.

Una de las razones, de las tantas que existen, es el menosprecio al Consejo Municipal de Colón al no atender-según manifiestan los ediles-el llamado hecho por 16 veces para su comparecencia a esa cámara con la finalidad de conocer y de explicar a la sociedad colonense el desbarajuste al que han sometido a la ciudad.

La posición del honorable Consejo Municipal de Colón es correcta. La “Renovación Urbana”, llamada la “Renovación del Terror”, sin ninguna integración humana, ha desmovilizado toda la ciudad, convirtiéndola a propósito en un centro malsano en donde es casi imposible el desarrollo de la vida.

La situación actual es casi idéntica a la descrita a fines del siglo XIX por Eusebio A. Morales: “...Mis impresiones no podían ser más desagradables ni más tristes. No veía por todas partes sino caras macilentas, semblantes pálidos, casi lívidos, y en todas las gentes una expresión de debilidad física.... Colón era una ciudad sin calles... Las calles eran pantanos profundos por las cuales no podía transitar nadie...”.

Ni más ni menos, la actual ciudad de Colón es una réplica de aquella, en momentos en que el proyecto llamado renovador conscientemente expulsa a la población hacia las afueras para crear las posibles condiciones para el supuesto negocio inmobiliario de tierras y viviendas.

Bajo la tesis de renovar la ciudad, que al decir de un diputado gobiernista se hace por primera vez en 40 años, se ha desajustado la población y con cálculos bien concebidos han desmovilizado a la misma, la cual históricamente había creado relación con el terruño citadino, pero además construido un sentimiento de identificación y de unidad que fue expresado en las luchas sociales, cada vez realizadas para reivindicar a Colón.

La ciudad de Colón va a dejar de ser el medio geográfico en donde desarrolló su existencia el colonense. El Gobierno la ha mutado por el interés económico de aquellos que quieren usufructuar con sus terrenos y por supuesto para construir un puerto libre, que deben explicar con bastante claridad en qué ha de beneficiar a Colón y a los colonenses.

Infeliz el planteamiento del diputado Adolfo Valderrama: “¡Qué mal el Consejo Provincial de Colón al declarar non grato al ministro x!, era la primera vez en 40 años que un gobierno le pone la mirada a Colón para renovarla. Esa acción solo demuestra que le importa poco, muy poco la renovación de la tacita de oro, siga con todo ministro”.

En primer lugar, pareciera querer enrostrar lo que consideran un favor. En segundo lugar, deja entrever un pretendido mal agradecimiento del colonense por el “supuesto favor” y, en tercer lugar, aconseja al ministro continuar con un proyecto cuestionado que ha afectado a la población.

El autor es docente universitario