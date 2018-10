Mirada al mercado asiático

¿Qué productos Panamá le puede exportar a China? Frecuentemente me hacen esta pregunta y la mayoría de las veces el emisor se autocontesta y saca sus propias conclusiones. Su respuesta: “pues casi nada podemos exportar. No tenemos suficientes productos para llenar un contenedor. Lo que va a pasar es que nos van a inundar de más productos chinos y acabarán con las pocas industrias panameñas que nos quedan”. Me pregunto, ¿qué tan cierta es esta conclusión sobre China? Es natural expresarnos así debido a los temores que existen porque desconocemos la idiosincrasia, cultura, idioma, mercado y, por supuesto, porque estamos negociando con el gigante asiático que resulta ser la segunda economía más grande del mundo. Es más, recordemos, que hemos convivido con la comunidad china panameña por más de 150 años en Panamá y aún nos cuesta entender la cultura.

China se encuentra en una transición importante de ser el mayor fabricante/exportador mundial a ser el mayor comprador/importador mundial de bienes y servicios. El consumo interno es tan alto que China sola no puede producir lo suficiente para satisfacer la demanda. Un dato interesante: para el año 2030 la población de China de clase media a clase alta llegará a 500 millones.

Debemos abrir nuestras mentes y explorar posibilidades de negocios con énfasis en la exportación de productos “nichos” a China. Vamos a mencionar los productos que exporta Panamá y lo que exporta nuestro vecino hermano país de Costa Rica a China. Con esta información podemos inicialmente darnos una ligera idea de qué productos tienen potencial de exportación a China continental y Hong Kong. Son dos mercados destinos diferentes, pero es una sola China. Fuente de las estadísticas: UN Comtrade y Procomer.

Panamá exportó a China en 2016 y 2017, $36 millones y $43 millones en bienes, respectivamente. Los productos fueron harina de pescado, desperdicios de cobre, desperdicios de aluminio, maderas aserradas, cueros y pieles de bovino y café tostado. Perfil de productos: básicos con cero o casi cero transformación. Valor agregado muy limitado.

Costa Rica exportó a China en 2016 y 2017, $46 millones y $112 millones, respectivamente. Los productos fueron: azúcar, carne bovina deshuesada, madera en bruto, jugos y concentrados de piña, artículos y aparatos de prótesis de uso médico, cobre, cueros y pieles de bovino, conectores para fibras ópticas, piñas frescas, plátanos, desechos de papel y cartón, café, desechos de aluminio, plantas vivas (esquejes), plantas, semillas y frutos de las especies usadas para perfumería, medicina, insecticidas y aceites esenciales de naranja. Perfil de productos: materia prima básica, productos con algún grado de transformación local añadiendo valor agregado y productos no tradicionales.

Costa Rica exportó a Hong Kong en 2016 y 2017, $32 millones y $39 millones, respectivamente. Principales productos exportados: prótesis de uso médico, otros dispositivos de uso médico, piedras preciosas o semipreciosas, resistencias eléctricas, pescado seco, cables eléctricos y equipo para venoclisis, entre otros. Perfil de productos: alto grado de transformación para obtener productos de alto valor agregado.

Podemos concluir con estos hallazgos iniciales que Panamá posiblemente tiene el potencial de exportar a China estos tipos de productos (no son los únicos): 1. Productos tradicionales o básicos sin valor agregado (piña fresca, carne de bovino, plátano, banano, otras frutas). 2. Productos tradicionales o básicos con valor agregado. Por ejemplo: productos orgánicos, frutas deshidratadas o frutas congeladas, preparación de jugos de frutas concentrados con altos niveles de brix (el azúcar natural de la fruta). Si le añadimos valor al producto el precio se hace más atractivo. 3. Productos no tradicionales: productos naturales usados en la industria de la medicina, perfumería e insecticidas (plantas vivas medicinales, raíces, esquejes, bulbos, aceites esenciales de cítricos). Creación de invernaderos diseñados para atender esta necesidad. 4. Productos con alto valor agregado (prótesis de uso médico, agujas, instrumentos de uso médico, partes de celulares, ensamblajes y bebidas alcohólicas).

Es importante validar los hallazgos anteriores antes de emprender cualquier proyecto puntual. ¿Cómo? Profundizando y realizando investigaciones primarias de mercado y también desarrollando la oferta exportable tradicional, no tradicional y de valor agregado.

Si armamos estratégicamente el rompecabezas alineando las variables del sector público-privado, Panamá pudiera exportar exitosamente a China. En mi opinión necesitamos ir madurando los siguientes conceptos: 1. Practicar la asociatividad empresarial manteniendo la individualidad sin mezquindad. En la unión está la fuerza. 2. Crear un frente común de exportación. 3. Crear centros de estudio/inteligencia de mercados/capacitación de exportación. 4. Crear centros de ensamblaje para la exportación/reexportación. 5. Crear centros de acopios estratégicos de transformación agro/industrial de valor agregado donde podamos obtener materia prima local y regional para producir un producto exportable semielaborado o elaborado con sello “Hecho en Panamá”.

El autor es asesor en proyectos de exportación