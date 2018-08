Mitos de la lactancia materna

Los estudios sobre la lactancia materna han demostrado en forma contundente el beneficio, no solo para el crecimiento físico del bebé, sino también para su desarrollo emocional e intelectual. Además, se han demostrado beneficios hormonales y emocionales para la madre. Aun así, siempre encontramos personas con el afán de desacreditar estos beneficios, por lo que me he visto obligado a tratar el tema analizando los diferentes mitos que existen al respecto.

Mitos:

1. La madre produce poca leche o leche de poca calidad. Falso.

Todas las madres (igual que todos los mamíferos) producen la leche que su bebé requiere. Además, tampoco es cierto eso de que se hereda la baja producción de leche.

Además, la leche siempre es de buena calidad y le concede al recién nacido los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo.

2. La madre debe tener una dieta restringida mientras amamanta. Falso.

Aunque los médicos con frecuencia limitamos algunos alimentos a las madres que amamantan, como los que contienen cafeína, colas, tés y chocolates, no quiere decir que esto esté contraindicado.

3. La madre debe aumentar el consumo de leche durante el amamantamiento. Falso.

La leche de la lactancia no se produce de la leche ingerida por la madre. Lo que sí se recomienda es que la madre debe tener una dieta balanceada, con alto contenido de agua, frutas, cereales y verduras.

4. El niño debe vaciar ambos pechos en cada toma. Falso.

De hecho, lo cierto es que no se debe ofrecer una mama (pecho) al niño si no ha terminado con el primero. Es decir, es importante que vacíe una antes de pasar a la otra y viendo este saciado(a), dejar de lactar.

5. El éxito de la lactancia depende del tamaño o forma de la mama y/o pezón. Falso.

El éxito de la lactancia es dependencia del grado de información, soporte y autoconfianza que tenga la madre. En realidad no tiene relación alguna con la forma o tamaño de los pezones.

6. Si la madre se enferma no puede amamantar. Falso.

La mujer puede lactar sin problemas si tiene gripe. Si padece de alguna enfermedad diferente o debe tomar alguna medicación especial, debe consultar con su médico, porque sí hay medicinas que se pueden excretar por la leche materna.

7. Los niños deben lactar solo por tres (3) meses. Falso.

La alimentación de los niños los primeros seis (6) meses de vida debe ser exclusivamente leche materna. Esto es cierto para varones y mujeres.

Espero que al despedirse de leer este artículo, todas las mujeres gestantes hayan decidido darle leche materna a sus hijos y que esta será su alimentación exclusiva por los primeros seis (6) meses de vida. No hagan caso de los farsantes y chamanes que no tienen bases científicas en sus afirmaciones. Si tiene duda, consulte con un médico.

El autor es ministro de Salud