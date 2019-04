Monseñor Báez y el papa

Analicemos el llamado del papa Francisco a monseñor Silvio José Báez con la mayor objetividad posible. Como periodista, busco y analizo los hechos primero, sin saltar a conclusiones o teorías conspirativas que bien sirven para llenar largos ensayos de Whatsapp o como guion para alguna novela de suspenso.

El papa ha pedido a monseñor Báez que se vaya a Roma y esté más cerca de él “por un tiempo” no definido. ¿Lo hizo porque estaba haciendo mal su ministerio? Descartado. Durante la audiencia privada de 50 minutos el papa elogió la labor del obispo y vio una a una todas las fotos de un álbum que evidencian la extraordinaria labor pastoral de Báez en sus 10 años de estrecho contacto con su grey.

¿Lo hizo para protegerlo? Una alta posibilidad, no queremos otro monseñor Romero en la región y las amenazas creíbles a monseñor Báez han estado latentes desde hace mucho tiempo, pero últimamente dos plumíferos del régimen, ambos de apellido Pastora, se han encargado de vociferarlas en los medios en un tono harto amenazante.

Yo creo que no hay una persona sensata en Nicaragua que pueda afirmar que la vida de monseñor Báez no corría peligro en un país donde hemos visto correr tanta sangre inocente, viviendas con niños quemados y donde hay tanto fanatismo armado e impune.

Si el papa Francisco, sabiendo lo que sabe de la situación de Nicaragua y en particular del obispo Báez, no hace nada para protegerlo y en el caso hipotético hubiera un atentado contra su vida, no se perdonaría el resto de sus días. Tampoco su santidad va a pregonar, por elemental prudencia y diplomacia, que lo está retirando porque teme que lo vayan a asesinar.

Sabemos que el traslado no es del agrado de monseñor Silvio Báez y que obedece, como él mismo lo ha dicho, no por disciplina, sino por fe y por amor, y esta obediencia de amor y humildad tendrá su recompensa. Tampoco ha sido del agrado de la mayoría del pueblo nicaragüense, incluso hay algunos analistas que han criticado al papa, diciendo que todo es culpa del nuncio que le está haciendo caso a Ortega y Murillo para quitar un escollo y que la negociación avance.

Solo el tiempo dirá la verdad, pero yo, personalmente, creo que Báez será premiado por su labor ministerial, puesta en evidencia, no solamente en el álbum que entregó al papa, sino en el cariño que le dispensa el pueblo nicaragüense en general y católicos en particular, quedando más que evidenciado tras el anuncio de su partida.

La ausencia física de monseñor Báez en su terruño será compensada, gracias a la comunicación instantánea del siglo XXI, con sus mensajes que seguirá martillando a la conciencia desde Roma y su figura ya está catapultada a otro nivel. Así que si es cierto que hubo una conspiración para sacarlo del juego, es un búmeran que trabajará en contra de quienes lo lanzaron.

El autor es periodista, exministro y exdiputado