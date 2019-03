Nivel de admisión en la Universidad de Panamá

Conocida popularmente como “La Nacional”, la Universidad de Panamá (UP) fue fundada en 1935, siendo la primera institución oficial de educación superior de Panamá. Esta institución está llamada a formar profesionales de calidad, generar conocimientos que permitan mitigar los problemas que agobian al país y formar ciudadanos que estén comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, esta institución se ha visto afectada en los últimos años por un grave problema, la disminución de la matrícula estudiantil.

Para acceder a la UP los estudiantes deben realizar un examen en el cual, para poder ser admitidos, deben obtener como mínimo un índice de 1.0 (el máximo posible es 3.0) pero durante los últimos años, muchos de los que intentan ingresar por primera vez a esta institución fracasan en el intento.

Se estima que alrededor del 80% de los que realizan los exámenes de ingreso a la UP fracasan, por lo que en algunos casos esta institución se ha visto en la necesidad de bajar el promedio, en ocasiones hasta 0.7, para permitir el ingreso de los aspirantes. Ante estas excepciones me pregunto, ¿es muy estricta la UP en su examen de admisión? ¿Debe la UP bajar el nivel para aceptar nuevos estudiantes?

Mi respuesta ante el último cuestionamiento es no, la UP se está viendo afectada por un sistema educativo que no logra los objetivos con los futuros estudiantes universitarios, según las mismas autoridades los nuevos ingresos presentan deficiencias en áreas como matemáticas y español. Por esto, la UP se ha visto en la necesidad de impartir cursos de afianzamiento o nivelación, o hasta la utilización de tutores durante el primer semestre para cubrir las deficiencias presentadas por los estudiantes.

Desde mi punto de vista debemos solventar el problema de la baja matrícula desde las bases, mejorando nuestro sistema educativo, para esto debemos mejorar la calidad de la infraestructura educativa, preparar a nuestros docentes con nuevas metodologías y prácticas pedagógicas que nos exige el mundo globalizado, actualizar el modelo educacional y, finalmente, “invertir en la educación” (ya que para el Gobierno, en vez de una inversión pareciera un gasto).

Desde el Gobierno, se deben implementar medidas para mejorar los cimientos de la educación cerrando las brechas que presentan los estudiantes que intenten ingresar a la universidad, para que, de esta manera, en un futuro en vez de bajar nuestros índices de ingresos, se deban aumentar por la alta competitividad, permitiendo así a la UP formar a los profesionales que en los próximos años llevarán a nuestra nación, tal cual reza su lema, ¡Hacia la luz!

El autor es estudiante de maestría de la UIP.