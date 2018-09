Notas adicionales sobre el peculado

Hay quienes sostienen que el peculado es un delito de lesión o daños y por esa razón en ausencia de ese elemento no existe peculado. (Véase: “El caso de la Caja de Ahorros”, por Mery Alfaro, La Prensa, martes 4 de septiembre de 2018, página 11A).

Tal afirmación es totalmente equivocada pues esa no es la naturaleza verdadera de dicho delito. Tanto la doctrina penalista extranjera como la nacional se pronuncian en el sentido de calificar el peculado como un delito cuyo bien jurídico tutelado es la fidelidad del servidor público encargado de la percepción o custodia del dinero, valores o bienes que le hayan sido confiados (artículo 338 del Código Penal).

Juristas de la talla de Giuseppe Maggiore y Vincenzo Manzini concuerdan con lo arriba expuesto.

Dice Maggiore: “El objeto jurídico de esta acriminación no es tanto la defensa de los bienes patrimoniales de la administración pública, como el interés del Estado por la probidad y fidelidad del funcionario público… De aquí resulta que este delito es ontológicamente perfecto aunque no cause ninguna lesión patrimonial a la administración pública…”. ( Derecho penal. Tomo 3, págs. 161 y 162. Editorial Temis, traducción de José J. Ortega Torres).

Manzini sostiene: “Objeto específico de la tutela penal en relación con el delito de peculado es el interés público concerniente al funcionamiento normal de la administración pública en sentido lato, en cuanto atañe particularmente a la seguridad patrimonial de los bienes muebles pertenecientes a dicha administración pública, encomendados por razón de oficio o servicio a oficiales públicos o a encargados de servicio público.

“Por lo demás, el interés protegido no tiene carácter meramente patrimonial.

“No hay necesidad de derrochar palabras para explicar cuán grande, dedicado y esencial es ese interés que tiene, no solo vital importancia administrativa, sino también un alto contenido ético-político. En efecto, la probidad en la administración pública es índice del progreso moral y de la educación política de los pueblos”. ( Tratado de derecho penal . Tomo 8, página 135, No. 1288, editorial Ediar, traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin).

Raimundo Del Río, al referirse al peculado, que el Código Penal chileno denomina malversación, nos dice en su Manual de Derecho Penal, Nascimento: “Aunque de menor trascendencia filosófica que la seguridad, la soberanía, las instituciones y garantías constitucionales y la fe pública, la buena fe y ordenada marcha de los servicios públicos constituye, por su parte, un bien jurídico que importa resguardar. No otra cosa hace el legislador al sancionar los hechos de variada índole… que, en su conjunto podríamos denominar delitos administrativos”(Pág. 307).

Finalmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Panamá acoge autorizada opinión del doctor Campos Elías Muñoz Rubio y se pronuncia de la siguiente manera mediante sentencia del 23 de enero de 1995. R.J. Enero de 1995, p. 236.

“Sobre las afirmaciones anteriores, la Sala debe recordar que al tenor del texto de la norma sustantiva penal señalada como infringida, los elementos constitutivos del tipo de peculado propio son: a)…, b)…, c)…, d) El objeto jurídico, constituido por la administración pública que no es más que ‘la seguridad de los bienes públicos o privados confiados a los funcionarios públicos por razón de sus funciones. La esencia del delito se encuentra en la quiebra del deber de probidad a que están sometidos los funcionarios públicos con relación a los fondos públicos o privados a ellos encomendados, precisamente por razón del ejercicio de sus funciones’. (Cfr. Muñoz Rubio, Campos Elías. El peculado. Litho Impresora Panamá pág. 34)…”. (En Jurisprudencia Penal, Omar Cadul Rodríguez Muñoz, Rigoberto González Montenegro, 2da edición pág. 240. No. 2 Elementos del Peculado,Editorial Mizrachi y Pujol, S.A.)

Además, como expusimos en artículo anterior ( La Prensa, martes 4 de septiembre 2018) tampoco es cierto que la devolución del bien, dinero o valores exonera al autor del peculado, como se ha querido sostener a pesar de lo claro que es el Artículo 344 del Código Penal que solamente le reconoce reducción de pena.

Nuestra disposición coincide con el artículo 152 del Código Penal de Colombia de 1936 y con base en esa disposición la Corte Suprema del vecino país ha sostenido: “La restitución de lo incautado, mal invertido o perdido no es de manera alguna eximente del delito de peculado, sino una circunstancia que atenúa la pena, según se opere antes o después de iniciado el proceso. Y si apenas es una circunstancia, quiere decir que no constituye presupuesto inmodificable del juicio penal…” ( Código penal y de Procedimiento penal con notas, concordancias, jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal de Bogotá y normas legales complementarias por Jorge Ortega Torres. Editorial Temis Bogotá D.E. 1961).

El autor es doctor en Derecho