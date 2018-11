Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre Danske Bank. Emitieron un informe el 19 de octubre de este año con otra, sí otra, lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lavado de dinero, pero al día de hoy, ni una entrevista o comentario.

El Banco Central de Estonia aceptó que desde el año 2008 a 2017 vio pasar fondos por un millón de millón de millones (un “trillón”). El noticiero financiero Bloomberg también estima que la banca del pequeño Estado báltico manejó un trillón de dólares en dinero extranjero desde 2008 a 2015. Según RT (uno de los medios informativos más importantes de la federación rusa), publicado el 4 de octubre de este año: “ La pequeña Estonia pudo haber lavado la sorprendente suma de un trillón de dólares en dinero sucio”. Por si su memoria les falla, el producto interno bruto nominal de Estonia es de 30 billones de euros (estimado 2018) y su población, 1.3 millones de habitantes. A alguien le dio tortícolis de mirar para el otro lado.

Desde el año 2007 ya se les había advertido a las autoridades de Danske Bank sobre la sucursal en Estonia. Las ganancias, sencillamente, eran demasiado buenas para hacer lo correcto: parar la fiesta. Presumo, además, que los directores de Danske Bank y las autoridades de Estonia sabían que el GAFI no les haría nada más allá de una multa. Las autoridades danesas, obligadas a levantarse de la siesta, junto con las estadounidenses, las de Finlandia, Francia y del Reino Unido han empezado a realizar investigaciones en Estonia y en Dinamarca sobre este caso de lavado industrial. El gerente del Danske Bank en Estonia es un crack: el Leo Messi del lavado. ¿Y los bonos que cobraron los ejecutivos de Danske Bank por las ganancias infladas por sus actividades ilegales? ¿Los devolverán?

Según el diario Al Jazeera de 16 de octubre de 2018, bajo la pluma de Charlotte Mitchell, mucha de la plata lavada -principalmente proveniente de Rusia y de países de la antigua Unión Soviética- terminó invertida en Londres y en las Islas Caimán. Jacob Kirkegaard, un asociado del Peterson Institute for International Economics de Washington D.C., dijo al diario ya mencionado “ es la gran ventaja de hacer llegar tu plata a Estonia, como está dentro del euro puedes mandarlo a cualquier lugar desde allí”.

El escándalo de Danske Bank se suma a los de bancos en Latvia, Francia, Malta y Holanda que han pagado multas altísimas recientemente por su falta de debida diligencia con sus clientes y el movimiento de fondos ilegales. No pretendo condonar a los bancos panameños, como algunos mentecatos presumen, que se han prestado para lavar fondos, pero lo que no puedo aceptar es que los europeos y el GAFI nos hagan sentir como que somos los únicos culpables de este delito.

Esto es un problema global. La avaricia existe desde que aparecimos en la Tierra y está en todos los países. Mientras las ganancias de los bancos y los bonos de sus ejecutivos sean tan grandes -y sus donaciones a los partidos gobernantes igual- las autoridades preferirán hacerse los estultos.

Parece que los periodistas y los burócratas se acaban de dar cuenta de que el problema del lavado de dinero se extiende a toda Europa. Reuters, bajo la pluma Toby Sterling y John O'Donnell, en un artículo titulado La multa de ING pone el problema de Europa y sus controles de lavado de dinero en la palestra (publicado el 4 de septiembre de 2018), reporta que un vendedor de ropa íntima pudo lavar 150 millones de euros sin llamar la atención en el banco holandés ING.

Los autores explican que hace más de una década, dicho banco había sido advertido de que sus controles antilavado eran laxos. La investigación informa que el Banco Central de Holanda había advertido a ING, desde 2008, que sus procesos eran inadecuados y que solo empezó a tomar en serio el asunto de lavado hasta 2016. En el ínterin, las ganancias eran lo suficientemente altas que se hicieron de la vista gorda. Presumo que los bancos y las autoridades holandesas, al no ser objeto de presiones por parte del GAFI, pensaron que por esos ingresos extraordinarios valía la pena cogerse el riesgo. El famoso too big to jail.

Finalmente, aplausos de pie para el banquero panameño Moisés Cohen que, en un evento de la embajada norteamericana, le dijo más de tres verdades a sus autoridades. Su frustración, palpable en el video que circula en las redes, es lo que sentimos los que estamos hartos de que nos traten como criminales. Chapó Moisés. ¡ Mazal Tov!

El autor es abogado