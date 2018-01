Parque Nacional Coiba, en la mira

Basado en las noticias recientes sobre el Parque Nacional Coiba, incluso el informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para Unesco del año pasado, la discusión sobre el Plan de Uso Público y el préstamo del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), me parece oportuno compartir mis experiencias en la 29a sesión del Comité del Patrimonio Mundial que se realizó en Durban, Sudáfrica, en julio de 2005.

Fue en esta reunión que el Parque Nacional Coiba fue inscrito en la lista de sitios de patrimonio mundial. Yo era parte de la delegación panameña en esta reunión, junto con Yariela Hidalgo, de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con quien tuve la oportunidad de trabajar en la propuesta para la Unesco sobre la inscripción del parque. Hubo elementos de esta reunión en Durban que pueden ser relevantes en relación con la situación actual.

Los delegados de otros países eran muy bien informados, en particular, sobre los sitios de patrimonio mundial en peligro y los sitios que tenían el potencial de ser incluidos en esta lista. La delegación de Rusia tenía la mala suerte de tener que defender su propuesta de poner un oleoducto a través del sitio de patrimonio mundial lago Baikal. Por horas la delegación tuvo que soportar las preguntas de los demás delegados, bajo un foco fuerte y en la presencia de la prensa internacional. No creo que fue una coincidencia que salió un artículo en marzo de 2006 en The New York Times con el título “Putin Reroutes Oil Line to Avoid Landmark Lake”. Por supuesto, la correlación no es prueba de causalidad, pero si la presión de Unesco no importara, ¿por qué Rusia tiene sitios de patrimonio mundial, en primer lugar?

Leí con interés el informe de la UICN Mission Report, Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection (Panamá) (N1138) 28 November – 3 December, 2016. Vale la pena resaltar la última parte del resumen ejecutivo de este informe: “ However, fishing has been an issue ever since the property was inscribed on the World Heritage List over a decade ago. If this issue cannot be resolved in a manner that will ensure the long-term conservation of the marine OUV (Outstanding Universal Value) in the property by the end of 2018, then consideration should be undertaken for including the property on the List of World Heritage in Danger by the World Heritage Committee at its subsequent Session.”

[“Aunque la pesca ha sido una preocupación desde que el sitio fue inscrito hace más de una década en la lista de patrimonio mundial, si este asunto no puede ser resuelto en una forma que asegure la conservación a largo plazo del valor universal destacado del ecosistema marino para finales de 2018, entonces se deberá considerar que el comité de patrimonio mundial lo incluya, en su siguiente sesión, en la lista de patrimonio mundial en peligro”].

Con todo respeto a las autoridades involucradas, recomiendo que tomen la advertencia de la UICN en serio. Mientras que su preocupación principal haya sido las deficiencias en el manejo de la pesca, no hay duda que representantes de la UICN leerán con interés también el Plan de Uso Público para el parque, incluso los comentarios del comité científico sobre la falta del uso de información científica en la elaboración del plan que se ha generado a lo largo de los últimos 20 años en Coiba.

El autor fue líder del equipo que consiguió la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad para Coiba