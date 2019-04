Planes de gobierno

Una de las frases célebres de Dwight D. Eisenhower fue: “Un plan no es nada, pero la planificación lo es todo”. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Un plan no es más que una fotografía, resultado de un análisis de coyuntura, en el que se toman en consideración las realidades del entorno y se hace el mejor esfuerzo por definir una hoja de ruta con metas y prioridades a ejecutar en el corto y mediano plazo.

Debido a la naturaleza cambiante del entorno, un plan queda obsoleto en el momento en que se termina, pero tiene un valor inmenso, pues obligó a hacer el análisis y a establecer prioridades. El valor de un plan no está en el documento per se, sino en el esfuerzo de planificación y de investigación que conllevó a su confección. De allí que Peter Drucker dijese, con gran sentido común: “La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”.

Soy un fiel creyente en la planificación y en los planes. Dirigí la planificación de la transición del Canal, que requirió la coordinación de más de 400 actividades realizadas en la desaparecida Comisión del Canal de Panamá. Como director de Planificación Corporativa de la ACP, me tocó liderar los esfuerzos de mercadeo y diseño de la estrategia de precios desde el año 2000 hasta 2013, y los estudios de demanda que sirvieron de base para sustentar la ampliación del Canal de Panamá.

Lo primero que debo reconocer es que en un mundo tan cambiante es fácil caer en la tentación y evadir cualquier esfuerzo de planificación bajo la excusa de que los planes a largo plazo han fallado. De allí que la función de planificación ha evolucionado en las últimas dos décadas, para pasar de ser meras proyecciones cuantitativas y pronósticos, a un concepto más estratégico de prospectiva e inteligencia competitiva. Ello implica que la función de planificación debe ser constante, dinámica y programática.

En ese sentido, debo referirme a la situación que está dándose en el entorno internacional y que, bajo todo punto de vista, debe ser de urgente atención de los candidatos a la Presidencia de la República. Panamá es un país que depende económicamente de los servicios y, por su privilegiada posición geográfica, de los servicios logísticos y marítimos. Y hago este señalamiento sobre la base de lo observado por el periodista Wilfredo Jordán ( La Prensa) en reciente artículo, que calificaba al sector marítimo como el “patito feo” de todas las campañas, sugiriendo que no es tema prioritario para ningún candidato.

La realidad es que el entorno del comercio internacional y de la industria marítima actual no es nada parecido a lo que era cuando recibimos el Canal de Panamá hace 20 años. En aquel momento los astros se habían alineado para que el Canal, en su función de tránsito de buques, tuviera un horizonte de más de 20 años de crecimiento; casi todo giraba alrededor del ingreso de China a la OMC y de una industria marítima que pasaba por su mejor momento.

El entorno actual, marcado por una globalización en transición en la que predomina la regionalización, la reducción de emisiones de efecto invernadero, la digitalización, y una industria marítima marcada por la concentración y la integración vertical, plantea la necesidad de que el próximo gobierno haga un ejercicio serio de prospectiva y de planificación que garanticen la competitividad sostenible y el crecimiento del sector.

Es cierto que mucha gente vota emocionalmente y no le importa los planes de gobierno, pero si tomamos en cuenta que el país es nuestra principal empresa, lo menos que podemos esperar es que quienes aspiran a ser nuestros gobernantes, hagan ese análisis de coyuntura y nos articulen esa hoja de ruta con metas y prioridades a ejecutar a corto y mediano plazo, que, si bien probablemente no cumplan, al menos nos dejarán ver la calidad del equipo con que cuentan para planificar y definir estrategias durante su gestión.

El autor es consultor independiente.