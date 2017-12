Planificación, herramienta indispensable

El expresidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower dijo en una ocasión: “En la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable”. Se refería a que muchos se lanzan a la acción sin pararse un segundo a recapitular y analizar la situación.

La planificación es un proceso programático que implica la asignación de recursos, el establecimiento de una organización y la toma de decisiones para dotarla de las herramientas necesarias para que cumpla su función. Es un proceso que se asocia con el largo plazo, con objetivos generales y holísticos, y que toma en consideración tanto los factores internos como externos. Pero, además de tener una proyección a largo plazo, la planificación debe ser adaptativa, pues ninguna estrategia sobrevive los cambios que se están dando sin ajustarse a ellos.

En la década de los 50 y 60 del siglo pasado, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, desarrolló estructuras y competencias para la planificación a largo plazo. Sin embargo, en la década de los 80 y 90 se consolidó la tesis de que la planificación centralizada no era la mejor opción, y muchos gobiernos -incluyendo el nuestro- desarticularon dichas estructuras, lo que, en mi opinión, llevó a muchos gobiernos a la improvisación, al mal uso de los recursos del Estado. Todo ello se vio reflejado en proyectos de inversión mal estructurados, con poca incidencia en la productividad del país y, algunos, hasta sin beneficios a la sociedad.

Muchos países han aprendido de esta experiencia y han reiniciado la gestión de planificación a través de estructuras renovadas, con equipos de profesionales multidisciplinarios, herramientas tecnológicas y novedosas metodologías en las que se incluyen procesos de inteligencia competitiva y análisis de grandes archivos de data (“big-data analytics”).

Con el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China, Panamá enfrenta nuevos retos y oportunidades de gran importancia y con gran potencial de trascendencia histórica. Por ello considero que es el momento de imprimir urgencia a la estructuración de un equipo profesional de planificación que se dedique, de manera permanente y continua, al análisis de todos los factores que pueden potenciar a nuestro país a mediano y largo plazo.

El gobierno ha dado un gran paso en lograr el establecimiento de las relaciones diplomáticas y en consolidar acuerdos en diferentes temas de interés para ambos países. Pero ya no es un tema de gobierno; ahora es un tema de Estado, en el que deben converger todas las fuerzas políticas y económicas del país, para garantizar que los pasos que demos sean firmes y enfocados en el largo plazo. Ya no podemos pensar en planes quinquenales de gobierno, que solamente trazan objetivos a lograr en períodos de tres a cuatro años. En esta vena, no me parece de interés para el país “esperar al establecimiento del próximo gobierno y ver con qué librito se aparecen”.

La planificación es indispensable para resolver los problemas que el mero crecimiento económico no ha podido resolver, y que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y su incorporación al mismo de todos nuestros conciudadanos. Estamos frente a un mar de posibilidades; no podemos salir a pescar sin rumbo en una panga. La iniciativa la debe tomar el actual gobierno.

El autor es consultor internacional