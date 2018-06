Preparativos rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018

Para mí, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Somos testigos de la primera selección nacional en ir a un Mundial. Muchos fanáticos, y no tan fanáticos del fútbol, irán a apoyar a la Sele, y seguramente aprovecharán para pasear por Rusia, el país más extenso del mundo, que limita con 16 países de Europa y Asia.

Cuando los panameños lleguen a Rusia, ni en el aeropuerto ni en los estadios les preguntarán si tuvieron en cuenta alguna medida de prevención durante la preparación del viaje. No les exigirán tener el carné de vacunación al día ni otros cuidados.

Dada la circulación del virus del sarampión en Europa y la asistencia de personas de distintos países al campeonato mundial, la vacuna es la principal medida de protección. Los casos de sarampión continúan aumentando en varios países de la Unión Europea, según los datos más recientes recopilados por los Centros de Control de Enfermedades de Europa (ECDC).

El mayor número de casos durante 2018 se registró en Rumania (2 mil 712), Francia (2 mil 173), Grecia (mil 948) e Italia (805), respectivamente. En lo que va del año, se reportaron 22 muertes en estos países a causa del sarampión. Además, hay un brote en curso en Inglaterra, con 440 casos confirmados. La mayoría de los casos han sido en personas de más de 15 años, lo que pone de manifiesto la necesidad de que los adultos jóvenes que se han perdido la vacunación verifiquen su estado de vacunación.

Aconsejo que las personas que se estén preparando para viajar a Rusia revisen si tienen al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión. Los que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque estuvieron expuestos al virus, hayan o no enfermado . Esta medida es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Panamá y así poder proteger a las personas que no pueden recibir la vacuna porque son muy pequeños o sufren alguna enfermedad de base que contraindica su aplicación. Otras vacunas que deberían tener todos los viajeros son: contra la difteria, el tétanos, la varicela, la poliomielitis, la hepatitis A y B, además de la influenza anual.

Es importante vacunarse por lo menos 10 días antes del viaje para que se desarrolle la protección.

Como a nadie se le ocurriría viajar sin pasaje, pasaporte y visa cuando es necesario, la vacunación y las medidas de prevención deben ser parte de los preparativos.

¡Protégete a través de la vacunación! ¡Evita enfermarte para disfrutar al máximo de tu viaje!

La autora es pediatra